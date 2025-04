Do Berlina z Warszawy jest ok. 570 km, dla porównania do Łeby jest 517 km. Dlatego jeśli macie zamiar wybrać się gdzieś na weekend polecam niemiecką stolicę, w której na pewno nie będziecie się nudzić. A do tego, wierzcie lub nie - tam jest zawsze cieplej niż u nas.

Jak dojechać do Berlina?

Do Berlina najłatwiej dostać się pociągiem. Z warszawskiego Dworca Centralnego do berlińskiej stacji Hauptbanhoff będziecie jechać nieco ponad 5h. A kupując bilet na min. 3 dni przed wyjazdem, jego cena wynosić będzie 29 euro. Do stolicy Niemiec można również polecieć. Między innymi linie Air Berlin latające z Warszawy proponują czasami loty w niższych niż pociąg cenach. Lot trwa ok. 1h. Jednak biorąc pod uwagę lokalizację lotniska, a dworców - lepiej zdecydować się na kolej.

Gdzie zamieszkać?

Dotychczas najlepszym rozwiązaniem było Airbnb, ale odkąd Berlin zakazał działalności firmie pozostają nam hostele, hotele lub... znajomi. Ceny za noc zaczynają się od ok. 100 zł za 1 osobę.

Pierwszy raz w Berlinie

Reichstag nad rzeką Sprewą - fot. Fotolia

Berlin jest świetnie skomunikowany. Polecam zwiedzać go na piechotę, ale jeśli pogoda nie sprzyja warto posilić się udogodnieniami niemieckiego metra czy tramwajów. Warto zacząć zwiedzać od spaceru (można również postawić na miejskie rowery) w okolicach Bramy Brandenburskiej (przystanek metra Brandenburgen Tor). Stamtąd jest już rzut beretem do Reichstagu czyli parlamentu. Budynki rządowe robią wielkie wrażenie - są ogromne! No i oczywiście Aleja 17 czerwca (Straße des 17. Juni) uwieńczona słynną Kolumną Zwycięstwa - to tamtędy szła sławetna parada równości.

Zagłębie muzeów

Słynna ewangelicka katedra Berliner Dom

- fot. Fotolia

Berlin pełen jest fantastycznych galerii i muzeów. Ja spośród naprawdę wielu mam dla was kilka propozycji - nie do odrzucenia. Jeśli nie macie zbyt wiele czasu, bo w końcu weekend nie trwa wiecznie, proponuję swoje kroki kierować od razu na Wyspę Muzeów. Tam w jednym miejscu znajdziecie muzea z bardzo bogatymi zbiorami. W Altes Museum kierujcie się przede wszystkim do sali ze słynnym popiersiem Nefertiti. Zaraz obok Wyspy stoi słynna katedra ewangelicka Berliner Dom, a także futurystyczna galeria Humboldt-Box.

Jeśli klasyczna sztuka nie jest waszym konikiem niedaleko Wyspy znajdziecie jedyne na świecie muzeum Ramones (Krausnickstr. 23). Za 5 euro dostaniecie dożywotni bilet wstępu i kawę. Prawdziwa gratka dla miłośników punk rocka.

Zaś miłośnikom filmu polecam wybrać się do Deutsche Kinemathek. Wysiadając na przystanku Potsdamer Platz będzie zaledwie kilkadziesiąt kroków od miejsca. Nie tylko zasoby muzeum robią wrażenie, ale i architektura. W tym samym budynku znajdziecie świetny sklep w iście hollywoodzkim stylu z filmowymi gadżetami. A zaraz obok znajduje się moja ulubiona galeria Gemäldegalerie - Staatlichen Museen. Tam są najlepsze wystawy!

Ważne punkty zwiedzania

Mur Berliński - fot. Fotolia

Będąc w Berlinie nie możecie zapomnieć o najważniejszym punkcie wycieczki, czyli Murze Berlińskim, a raczej jego pozostałościach. Jeśli nie chcecie kierować się do wschodniej (bardziej niebezpiecznej) części miasta - nic straconego. Cały Berlin usiany jest symbolicznymi fragmentami muru.

Obok muru, najbardziej charakterystycznym elementem architektury Berlina jest wieża telewizyjna Berliner Fernsehturm. Wieża jest oficjalnie najwyższym budynkiem w Europie, mierzy 368 metrów. Można wjechać na jej szczyt i zobaczyć panoramę miasta - cena takiej atrakcji to 13 euro.

Gdzie się napić, gdzie zjeść?

Po tym, jak już zejdziecie całe miasto warto usiąść i coś zjeść. Polecam wybrać się do Prinzessinnengarten przy Prinzenstrasse. To miejsce, gdzie berlińczycy hodują ekologiczne warzywa i owoce. Możecie tam przyjść i samemu wykopać z ziemi to, co wam się podoba. Oprócz zakupów możecie również tam zdrowo zjeść i napić się lokalnego piwa.

fot. Fotolia

Jedną z najlepszych knajp w mieście (moim zdaniem) jest Dudu z kuchnią azjatycką (Torstr. 134). A wieczorem koniecznie musicie zajrzeć do bramy przy Rosenthaler Straße. Oprócz tego, że możecie tam odwiedzić berlińskie muzeum Anne Frank, przede wszystkim poczuć undergroundowy smak Berlina, obejrzeć ciekawe rzeźby, murale, napić się piwa i zjeść coś smacznego.

Intensywny weekend w Berlinie jest naprawdę ciekawą formą spędzania wolnego czasu. Mimo, że nie jest najtańszym miastem, to mimo wszystko jest wart swojej ceny. Berlin to jedno z tych miast, które odwiedzane wielokrotnie wciąż zaskakuje. A my odkrywamy wciąż nowe, fantastycznie miejsca. Polecam!