Apteczka podróżna na wyjazd z małym dzieckiem

Skompletowanie apteczki maluszka przed wyjazdem oszczędzi nam stresu poszukiwania apteki w sytuacji, gdy dany preperat będzie nam natychmiast potrzebny. Szczególnie jeśli zdecydowaliśmy się spędzić urlop na wsi bądź w małym miasteczku, gdzie dostęp do leków odpowiednich dla niemowlaka w dowolnym momencie może być poważnie utrudniony, a podróż w poszukiwaniu otwartej placówki niemożliwa.

Pamiętajmy, że zdecydowana większość z preparatów, które znajdziemy w „dorosłej” apteczce nie powinna być podawana dzieciom poniżej 12 r.ż.

Kompletując apteczkę dla niemowlaka skonsultujmy się z pediatrą, który pomoże nam w wyborze środków odpowiednich dla maluchów od pierwszych dni życia. Zawierają one nie tylko bezpieczne w stosowaniu składniki w odpowiednich dawkach, ale mają również przyjazną formę podawania, która sprawdzi się w podróży.

Co warto mieć w apteczce podróżnej?

Towarzysząca wyjazdowi zmiana klimatu oraz wahania temperatury latem, chociażby ze względu na wszechobecną klimatyzację, mogą wywołać u malucha gorączkę. Warto więc mieć w apteczce termometr i paracetamol, który nie tylko obniża temperaturę, ale działa też uśmierzająco na ból. Paracetamol dla niemowląt jest dostępny m.in. w kroplach, które wygodnie stosuje się „polowych” warunkach. Taka forma umożliwia precyzyjne odmierzenie dawki. A im większa koncentracja leku w objętości, tym mniej kropel będziemy musieli podać maluchowi, i tym większa szansa, że połknie wymaganą ilość preparatu. Warto więc zwrócić uwagę na tę cechę leku.

Częstą dolegliwością, jaka może spotkać malucha w podróży są problemy „brzuszkowe”. Zresztą dotyczą one nie tylko niemowląt. Zmiana klimatu może wywołać biegunkę czy zaparcia również u dorosłych. Na wszelkiego rodzaju „sensacje” warto zabezpieczyć się jeszcze przed podróżą i umieścić w apteczce malucha bezpieczny preparat regulujący pracę jelit. Na rynku dostępne są probiotyki zawierające szczepy bakterii naturalnie zasiedlających nasz układ pokarmowy, odpowiednie dla maluchów od pierwszych dni życia. Dobroczynne szczepy drożdży Saccharomyces boulardii będą pomocne na wypadek biegunki, a bakteryjny szczep Lactobacillus rhamnosus ma udowodnioną skuteczność w łagodzeniu czynnościowych bólów brzucha i zaparć. Warto zwrócić uwagę, w jakich warunkach powinien być przechowywany preparat. W podróż zabierzmy taki, którego nie musimy trzymać w lodówce.

Zatkany nosek dziecka w podróży

Problem zatkanego noska, kataru bądź przesuszonej śluzówki rozwiąże woda morska. Taki roztwór ma działanie obkurczające i antybakteryjne. Spray z wodą morską pozwala też mechanicznie oczyścić nosek z nadmiaru śluzu i strupków oraz kurzu i pyłków, co jest szczególnie istotne w czasie wakacyjnego wyjazdu, kiedy maluch spędza więcej czasu na łonie natury. Pamiętajmy, że z zatkanym noskiem maluchowi trudno się oddycha, zasypia oraz ssie matczyny pokarm, dlatego trzeba oczyszczać go regularnie. Do apteczki niemowlaka warto wybrać preparat, który umożliwia wygodną aplikację. W aptekach dostępne są kompaktowe zestawy zawierające spray z wodą morską oraz aspirator, który zastępuje tradycyjną gruszkę.

Jeśli katar jest objawem towarzyszącym infekcji, warto wybrać preparat z jednorazowymi aplikatorami – są one bardziej higieniczne i zapobiegają rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów przy ponownej aplikacji.

Na wakacjach nie zapominajmy również o kontynuacji zalecanej dla niemowląt suplementacji niedoborowych składników odżywczych. Pamiętajmy, że eksperci rekomendują podawanie witaminy D niemowlętom przez cały rok, ponieważ w ich przypadku nadmierna ekspozycja na słońce nie jest wskazana.

