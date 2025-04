fot. Fotolia

Coraz cieplejsze dni zachęcają do rodzinnych wypadów – w weekend za miasto do lasu, na dłuższy urlop w góry, nad jezioro lub morze. Do tej pory jeździliście na wakacje we dwoje, ale niedawno pojawił się w waszym życiu nowy członek rodziny. Zastanawiacie się, czy tym razem nie darować sobie wspólnych wojaży? Nie musicie rezygnować z wakacyjnego wypadu ze względu na niemowlę. Wystarczy wybrać najdogodniejszy dla malucha termin i cel podróży. Jak zorganizować pierwszy wspólny wyjazd? Dokąd i kiedy jechać? Co powinno znaleźć się w bagażu podręcznym, a co w apteczce malucha?

Kiedy zorganizować pierwszy wyjazd z dzieckiem?

Kiedy po raz pierwszy decydujemy się wspólnie wyjechać, przynajmniej jedną podróż nasz mały urlopowicz ma już za sobą – powrót do domu ze szpitala. Nie znaczy to, że kilka dni po wypisie będziemy już planować wspólny wypad nad morze. W końcu nawet mama może nie mieć na to ochoty i wybrać dłuższy odpoczynek po porodzie w zaciszu domowym.

Kiedy jednak niemowlę skończy 2-3 miesiące, a rodzice czują się gotowi na nowe wyzwanie, mogą zabrać je na pierwsze wojaże.

W tym wieku, i przez najbliższe miesiące, mały podróżnik jest najłatwiejszy w „obsłudze” – dużo śpi, jeśli jest karmiony piersią nie trzeba przygotowywać mu dodatkowych posiłków, nie raczkuje, więc nie będzie próbował samodzielnie zwiedzać. Minie trochę czasu, nim zamieni się w małego urwisa, za którym trzeba będzie ganiać po plaży.

Dokąd wyjechać na pierwsze wakacje z dzieckiem?

Najlepiej zacząć od krótszego dystansu, aby sprawdzić, jak nasza pociecha czuje się w podróży. Na pierwszy wspólny wypad dogodniej jest wybrać miejsce mało zatłoczone lub zwiedzać popularne atrakcje poza sezonem.

Pamiętajmy jednak, że podróż w wysokie góry nie jest wskazana dla najmłodszych turystów, ze względu na skoki ciśnienia i niskie stężenie tlenu.

Niemowlę dłużej aklimatyzuje się do nowych warunków niż dorosły, dlatego warto wybrać się z nim na dłuższy niż kilkudniowy wyjazd tak, aby maluch miał czas oswoić się z nowym miejscem.

Kiedy wyjechać z dzieckiem po raz pierwszy?

Organizacja urlopu z maluszkiem wiosną lub latem jest zdecydowanie łatwiejsza. O ile za oknem nie leje się żar, wyjazd nad jezioro, w niskie góry czy nad morze będzie dużo przyjemniejszy, zarówno dla nas, jak i dla niemowlaka, w ciepłe dni niż w ferie zimowe. Można zostawić w domu rękawiczki, zimowe czapki, kombinezony i koce. Nie trzeba brodzić przez zaspy śniegu z maluchem na rękach bądź w wózku.

O czym pamiętać przed wyjazdem na urlop z dzieckiem?

Podróż z małym dzieckiem może trwać o wiele dłużej niż we dwoje. Konieczne będą częstsze postoje, m.in. na karmienie i odpoczynek. Jeśli chcecie dojechać na czas, wyruszcie odpowiednio wcześniej.

niż we dwoje. Konieczne będą częstsze postoje, m.in. na karmienie i odpoczynek. Jeśli chcecie dojechać na czas, wyruszcie odpowiednio wcześniej. Zapakowanie najpotrzebniejszych rzeczy do bagażu podręcznego ułatwi podróż. Powinny się w nim znaleźć m.in.:

ułatwi podróż. Powinny się w nim znaleźć m.in.: Pieluszki

Ubranka na zmianę

Przewijak (kocyk lub mata)

Chusteczki nawilżane

Zapas pokarmu – jeśli niemowlę nie jest karmione piersią

Ulubiona zabawka

Przede wszystkim – bezpieczeństwo

Zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas podróży, jak i w trakcie wakacyjnego pobytu, jest szczególnie ważne w przypadku wspólnego wyjazdu z niemowlęciem. Kilkumiesięczne dziecko nie komunikuje jeszcze wyraźnie swoich potrzeb, dlatego rodzice muszą umieć je przewidzieć.

Kilka podstawowych zasad bezpieczeństwa na wakacjach z niemowlęciem:

Pamiętajcie o skompletowaniu przed wyjazdem podręcznej apteczki maluszka i zabraniu książeczki zdrowia . Skonsultujcie się z pediatrą, które preparaty są odpowiednie dla maluchów od pierwszego dnia życia.

i zabraniu . Skonsultujcie się z pediatrą, które preparaty są odpowiednie dla maluchów od pierwszego dnia życia. Unikajmy podróży w upale , ponieważ niemowlę gorzej znosi wysokie temperatury. Zamontujmy na szybach osłony przeciwsłoneczne.

, ponieważ niemowlę gorzej znosi wysokie temperatury. Zamontujmy na szybach osłony przeciwsłoneczne. Uważajmy na klimatyzację! Różnica między temperaturą w samochodzie a temperaturą powietrza na zewnątrz nie powinna wynosić więcej niż 4 °C.

Różnica między temperaturą w samochodzie a temperaturą powietrza na zewnątrz nie powinna wynosić więcej niż 4 °C. Malucha należy przewozić w foteliku , dostosowanym do jego kategorii wagowej (0+), zamontowanym tyłem do kierunku jazdy.

, dostosowanym do jego kategorii wagowej (0+), zamontowanym tyłem do kierunku jazdy. Chrońmy maleństwo przed słońcem – stosujmy odpowiednie dla niemowląt kremy z filtrem. Pamiętajmy, że promienie słoneczne przenikają przez luźno tkane ubranka.

– stosujmy odpowiednie dla niemowląt kremy z filtrem. Pamiętajmy, że promienie słoneczne przenikają przez luźno tkane ubranka. Zabezpieczmy niemowlę przed ukąszeniem owadów , zakładając na wózek moskitierę zawsze, kiedy spędzamy czas na świeżym powietrzu.

, zakładając na wózek moskitierę zawsze, kiedy spędzamy czas na świeżym powietrzu. W ciepłe dni często zmieniajmy dziecku pieluszki , aby zapobiec odparzeniom.

, aby zapobiec odparzeniom. Dobierajmy garderobę odpowiednią do temperatury, aby maluchowi nie było ani za zimno, ani za gorąco. Często sprawdzajmy, czy kark dziecka nie jest spocony lub chłodny.

Kiedy wszystko mamy już przemyślane, przygotowane, zabezpieczone możemy odetchnąć i odpoczywać. Nie dajmy się ponieść niepokojom związanym z nowym doświadczeniem, jakim jest pierwszy wyjazd z niemowlęciem. Pamiętajmy, po co wyjeżdżamy – żeby być blisko i cieszyć się wspólnie spędzonymi chwilami. W ciągu roku, szczególnie jeśli tata lub mama pracują, trudno jest o podobne przeżycia. Chociaż maluch to kilka dodatkowych obowiązków, pozwólcie sobie oderwać się od szarej codzienności. Może niemowlę nie zapamięta, nad które jezioro pojechaliście, ale jak podrośnie – pokażecie mu wasze wspólne zdjęcia.

