Co zrobić, by samochód nie wpadł w poślizg?

1. Ruszaj płynnie

Gaz wciskaj delikatnie. Jeśli użyjesz zbyt dużej siły spowodujesz buksowanie kół i auto zostanie na miejscu. Lepiej ruszać z drugiego biegu, bo wtedy koła się mniej ślizgają nawet, gdy dodasz więcej gazu.

2. Bądź przezorna na zakrętach

Wchodź w nie powoli. Najlepiej zwolnij dużo wcześniej, zredukuj bieg. Skręcaj płynnie bez wykonywania gwałtownych ruchów kierownicą. Gazu dodaj dopiero wtedy, gdy koła już się całkiem wyprostują.

3. Hamuj z głową

Pamiętaj, że zimą na śliskiej nawierzchni droga hamowania jest o wiele dłuższa. Sposób zatrzymywania zależy także od tego czy twój samochód wyposażony jest w ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania) czy też nie. O ile masz ten system po prostu wciśnij pedał hamulca i nie puszczaj, dopóki pojazd nie stanie. Gdy jednak brak go w aucie, najpierw zdecydowanie naciśnij pedał hamulca, jeśli poczujesz, że koła się zablokowały zmniejsz nacisk, by ponownie złapały luz. Nie zdejmuj nogi z hamulca lecz powtarzaj manewr, aż do skutku.

4. Nie wpadaj w panikę

Gdy czujesz, że auto nie trzyma się drogi, jak należy – obracaj kierownicę w stronę przeciwną niż kierunek poślizgu.

5. Kieruj płynnie

Nie dodawaj gazu, nie hamuj raptownie, nie wykonuj gwałtownych skrętów – wówczas jest mniejsze prawdopodobieństwo, że wpadniesz w poślizg.