Wraz z początkiem ferii rozpoczął się sezon na rodzinne wyjazdy, na które wielu urlopowiczów decyduje się wybrać własnym samochodem. Aby nasza podróż nie zmieniła się w wielogodzinną szkołę przetrwania, warto zawczasu przygotować nasz środek transportu na różne ewentualności.

Oprócz podstawowego wyposażenia samochodu (apteczka, trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, gaśnica, linka holownicza czy skrobaczka do szyb) szczególnie pomocna może okazać się: składana saperka, łopata do śniegu czy poręczny zestaw samochodowy z uniwersalnym nożem, siekierą i piłą do gałęzi. Jaki zestaw narzędzi do samochodu pownien się w nim znaleźć?

Zestaw samochodowy

Warto mieć w swoim aucie specjalny zestaw (takie posiada np. Fiskars) składający się z toporka, piły do drewna i uniwersalnego noża. Dlaczego warto mieć zimą taki zestaw w swoim aucie? Bardzo często zdraza się, że na drodze leżą gałęzie i powstaje problem z przejazdem. Zamiast wzywać odpowiednie służby i czekać wiele godzin, można samodzielnie poradzić sobie z problemem.

Saperka składana

Składana saperka to zdecydowanie najbardziej uniwersalne rozwiązanie do większości aut. Umieszczenie jej w bagażniku może okazać się niezwykle pomocne, kiedy nasze auto utknie na dobre w śniegu. Niewielkie rozmiary saperki pozwalają łatwo znaleźć dla niej miejsce w samochodzie (np. we wnęce koła zapasowego).

Lekka łopata do śniegu

Lekka łopata do śniegu przeznaczona jest do odgarniania puchu śnieżnego z podjazdu czy parkingu. Dzięki poręcznym kształtom i niewielkim gabarytom bez problemu mieści się do bagażnika samochodowego. Łopatka aluminiowa Fiskars poradzi sobie również w ekstremalnych warunkach. Warto ją mieć w samochodzie, na okoliczność nieprzewidzianych zdarzeń. Może okazać się także pomocna przy różnego rodzaju akcjach ratunkowych.

