W drogeriach i aptekach można znaleźć wiele rodzajów chusteczek, między innymi dezynfekujące, do demakijażu, rąk, twarzy czy higieny intymnej. Dr n. med. Karolina Kopeć-Pyciarz, specjalista dermatolog w DermaMed we Wrocławiu, zwraca uwagę, że podczas podejmowania decyzji trzeba się zastanowić, po co po nie sięgamy:

– Podobne rezultaty możemy osiągnąć używając wody i środków myjących. Niewątpliwą zaletą chusteczek antybakteryjnych jest aspekt praktyczny – nie zawsze mamy odpowiednie warunki, żeby zadbać o higienę. W takim przypadku, zwłaszcza w podróży, jest to rozwiązanie godne uwagi – mówi.

Czy chusteczki antybakteryjne są skuteczne?



Na skórze człowieka występują dwa rodzaje drobnoustrojów: flora fizjologiczna i flora przejściowa. Flora fizjologiczna nie wywołuje objawów chorobowych i chroni przed kolonizacją bakterii chorobotwórczych. Natomiast flora przejściowa składa się z zanieczyszczeń nabytych poprzez kontakt z otoczeniem. To właśnie one są głównym celem składników dezynfekujących, które mogą odznaczać się różną skutecznością.

– Badania kliniczne wykazały, że chusteczki antybakteryjne nie zawsze spełniają rolę bakteriobójczą. Czasami takie właściwości mają zwykłe chusteczki do demakijażu, a produkt „antybakteryjny” działa jedynie odświeżająco. Pozostaje liczyć na uczciwość producentów – mówi dr Karolina Kopeć-Pyciarz.

Alergiku, zwróć uwagę na skład chusteczek!



Chusteczki antybakteryjne są zazwyczaj dobrze tolerowane. Osoby ze skórą skłonną do podrażnień i alergicy powinni zwrócić baczniejszą uwagę na ich skład (na przykład dodatek alkoholu czy środków zapachowych).

Do najczęściej wykorzystywanych składników antybakteryjnych należy alkohol, wyciąg z rumianku i triklosan. Ten ostatni jest wszechobecny w kosmetykach i według badań z 2012 roku opublikowanych w Journal of Allergy and Clinical Immunology może poprzez działanie drażniące zwiększać ryzyko alergii skórnych i pokarmowych u dzieci. Aby mieć pewność, że produkt jest bezpieczny dla najmłodszych i kobiet ciężarnych, należy sięgać po kosmetyki zaopiniowane przez Instytut Matki i Dziecka.

Umiar to podstawa



Podczas wyboru chusteczek antybakteryjnych ważne są również aspekty kosmetyczne, między innymi zapach, brak uczucia lepkości po zastosowaniu i dodatkowe walory pielęgnacyjne. Niestety tych cech nie sprawdzimy przed zakupem i musimy uwierzyć „na słowo” obietnicom producenta na opakowaniu.

Podczas używania produktów antybakteryjnych ważny jest umiar:

– Nie należy za bardzo „sterylizować” , w którym żyjemy, gdyż może to być bardziej niebezpieczne niż otaczające nas bakterie. Układ immunologiczny potrzebuje ciągłej stymulacji, aby „uczyć się” samodzielnie chronić organizm – mówi Karolina Kopeć-Pyciarz.

