Plaża upiększona kolorowymi parawanami to popularny widok nad polskim morzem. Już od samego rana wczasowicze „rezerwują” sobie w ten sposób najlepsze miejsca na plaży.

Za rozstawienie parawanu w niedozwolonym miejscu grozi nawet do 500 złotych mandatu. Wynika to z art. 54 Kodeksu wykroczeń i przepisów porządkowych o zachowaniu się w miejscach publicznych.

Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się w miejscach publicznych, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Miejsca zabronione są wymienione w regulaminach danych miejsc rekreacyjnych. To jednak nie wszystko. Grzywnę możemy zapłacić także wtedy, gdy nasz parawan zajmuje zbyt dużo miejsca.

Internauci są oburzeni pomysłem, ponieważ układanie swoich rzeczy wzdłuż parawanu to ich nieodłączny rytuał podczas opalania się. Dodatkowo daje też odrobinę prywatności pośród tłumu, a nie każdy lubi prezentować wszystkim swoje ciało w skąpym kostiumie. To wszystko nie jest jednak złośliwością ze strony służb, ale troską o bezpieczeństwo plażowiczów.

Chociaż trudno wyobrazić sobie, dlaczego parawan miałby stanowić zagrożenie dla zdrowia albo życia (wręcz przeciwnie, w końcu chroni nas przed wiatrem i promieniami słonecznymi), to istnieją sytuację, w których jego obecność może stwarzać niebezpieczeństwo. Jeżeli ratownicy będą potrzebowali dotrzeć do wody w celu przeprowadzenia akcji ratunkowej, a trasa prowadząca do miejsca wypadku będzie usłana parawanami, to znacznie wydłuży czas reakcji i utrudni reanimację.

Zwłaszcza, że specyficzna budowa parawanów uniemożliwia ominięcie ich slalomem. Podobnie jak na polu namiotowym, gdzie trudno jest biegać pomiędzy niewidocznymi żyłkami mocującymi.

Tragiczny wypadek w Stegnie

Niestety taki tragiczny wypadek zdarzył się w 2022 roku w Stegnie. Mężczyzna mimo udzielonej mu pomocy zmarł na plaży. 45-latek zasłabł nagle podczas aktywności fizycznej. Wówczas skandaliczne zachowanie plażowiczów bardzo utrudniło akcję ratowniczą i nie udało się go uratować.

Wielokrotnie prosiliśmy, żeby turyści usunęli się i zrobili nam dojazd do morza. Niestety, bezskutecznie. Musieliśmy być wręcz bezczelni, nachalni podjechać pod parawany niektórych osób, wymusić na nich to, by oni zabrali swoje rzeczy. Dla nas jest to dodatkowy stres

- relacjonowali strażacy w rozmowie z TVN24.

Zawsze należy pamiętać o „korytarzu życia”, niezależnie od tego, czy jest to droga samochodowa, czy plaża. Na piasku tak samo trzeba umożliwić bezpieczny przejazd pojazdom uprzywilejowanym.

