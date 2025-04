30 kwietnia o północy mija termin składania PIT 2018. Zeznanie podatkowe za 2017 rok można dostarczyć drogą elektroniczną lub osobiście. Z myślą o podatnikach, którzy wybierają tę drugą możliwość, Ministerstwo Finansów zapowiedziało wydłużenie pracy urzędów skarbowych.

Godziny otwarcia urzędów skarbowych - kwiecień 2018

Na stronie resortu pojawiła się informacja, w której zapowiedziano, że w ostatnich dniach miesiąca - 26 i 27 kwietnia - wszystkie urzędy skarbowe będą otwarte dłużej. Właśnie w tych dniach zwykle w urzędach panuje wzmożony ruch osób, które rozliczenie podatku odkładają na ostatnią chwilę. To nie jedyne ułatwienie, które przygotowało na podatników Ministerstwo Finansów.

Infolinia - rozliczenie PIT

W ostatnim tygodniu kwietnia będzie można skorzystać również z pomocy ekspertów z Ministerstwa Finansów. 26 kwietnia będzie odbywał się specjalny dyżur telefoniczny. Specjaliści będą odpowiadać na pytania np. dotyczące ulg podatkowych czy opodatkowania dochodów uzyskanych za granicą.

Eksperci odpowiedzą na pytania z kilku zakresów:

ulgi, rozliczenie małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci – tel. 22 694 34 34

działalność gospodarcza, najem, sprzedaż nieruchomości tel. – 22 694 33 33

opodatkowanie dochodów z kapitałów pieniężnych tel. – 22 694 55 88

opodatkowanie dochodów uzyskanych za granicą tel. – 22 694 37 37.

Rozliczenie PIT przez internet

Zeznanie podatkowe można złożyć również za pośrednictwem internetu. Należy do zrobić do północy 30 kwietnia. PIT składa się za pośrednictwem system e-deklaracje.pl. Instrukcja składania PIT przez internet tutaj >>> PIT 2018 - wszystko, co musisz wiedzieć.

Do 23 kwietnia do Ministerstwa Finansów wpłynęło 9,2 mln zeznań podatkowych. To prawie 1,4 mln więcej niż rok temu na tydzień przed końcem kwietnia.

Źródło: Ministerstwo Finansów

