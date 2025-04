Obecnie urlop macierzyński jest tak długi, jak nigdy przedtem. Jeśli kobieta zdecyduje się na wykorzystanie go w całości, może wówczas przebywać na urlopie przed 52 tygodnie. Ale i po tym czasie nie musi wcale wracać od razu do pracy. Dlaczego? Nawet jeśli nie zdecyduje się na wykorzystanie urlopu wychowawczego, ma prawo jeszcze do co najmniej kilku tygodni urlopu... wypoczynkowego.

Ile wynosi urlop macierzyński?

Maksymalnie może trwać on przez 52 tygodnie. W skład tego urlopu wchodzą następujące okresy:

20 tygodni podstawowego urlopu macierzyńskiego - może go wziąć wyłącznie matka dziecka;

podstawowego urlopu macierzyńskiego - może go wziąć wyłącznie matka dziecka; 6 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego;

dodatkowego urlopu macierzyńskiego; 26 tygodni urlopu rodzicielskiego - który może wykorzystać matka lub ojciec dziecka.

Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim

Kobieta, która ma prawo do urlopu macierzyńskiego, w większości przypadków jest zatrudniona na umowę o pracę (ewentualnie może prowadzić własną działalność). W związku z tym wszelkie przepisy z Kodeksu pracy są dla niej nadal obowiązujące, nawet jeśli przebywa na danym urlopie. Prawo do urlopu wypoczynkowego nie jest zatem wyjątkiem, nie przepada ono. Kobieta po skończonym urlopie macierzyńskim ma prawo od razu wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy, jaki został jej z poprzedniego roku. Może też wykorzystać urlop wypoczynkowy przysługujący na dany rok rozliczeniowy.

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest różna i zależy od stażu pracy pracownika (poniżej 10 lat - 20 dni, powyżej 10 lat - 26 dni), ale niezależnie od tego i tak młoda mama może jeszcze przez kilka tygodni dłużej pobyć w domu z dzieckiem. Jeśli ma np. do wykorzystania cały zaległy urlop w wymiarze 20 dni, będzie mogła wypoczywać od pracy jeszcze przez kolejne 4 tygodnie.

