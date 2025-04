Główny Urząd Statyczny opublikował dane dotyczące ilości urodzeń w 2016 roku. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska przyznała, że są one dużo bardziej optymistyczne niż przypuszczał rząd. Jest przekonana, że to pierwsze efekty działania programu Rodzina 500 plus, ale są też przeciwnicy tej tezy.

Dużo urodzeń w 2016 roku – są już dane GUS

Jak się okazuje w 2016 roku przyszło na świat 385 tysięcy dzieci. To o około 16 tysięcy więcej niż w 2015 roku. Największy wzrost widać w ostatnich dwóch miesiącach 2016 roku. Listopad to aż o 5 tysięcy więcej urodzeń w porównaniu do tego samego miesiąca w 2015 roku. W grudniu natomiast urodziło się o około 5,7 tysiąca więcej dzieci niż w grudniu rok wcześniej. Elżbieta Rafalska przypuszcza, że w 2017 roku liczba urodzeń może wzrosnąć nawet do 420 tysięcy.

Rodzi się coraz więcej dzieci dzięki programowi Rodzina 500 plus?

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej podczas rozmowy z Polską Agencją Prasową powiedziała, że do takiego wyniku urodzeń przyczynił się program Rodzina 500 plus. Można to sprawdzić obliczając, w jakich miesiącach poczęły się dzieci urodzone w ostatnich dwóch miesiącach roku, kiedy to liczba noworodków była największa w ciągu całego roku. Okazuje się, że było to już po wprowadzeniu w życie 500 zł na dziecko. Wcześniej wzrost urodzeń w ciągu dwóch kolejnych miesięcy miał miejsce w 2011 roku.

To są pierwsze dane, liczone na styku funkcjonowania programu. Są bardzo budujące i optymistyczne, wszyscy się bardzo cieszymy, bo nie było wiadomo, kiedy ten efekt będzie widoczny - czy dopiero po pierwszym pełnym roku finansowania programu. Ale ten drugi miesiąc wzrostu potwierdza, że to nie incydent, nie przypadek – powiedziała w rozmowie z PAP Elżbieta Rafalska.

Wysoka liczba urodzeń niekoniecznie z powodu wprowadzenia 500 zł na dziecko?

Niektórzy uważają, że ten wysoki wynik urodzeń, nie jest efektem wprowadzenia przez rząd programu Rodzina 500 plus. Na forach internetowych można znaleźć wypowiedzi (głównie rodziców), którzy twierdzą, że zdecydowali się na dziecko, bo chcieli je po prostu mieć, a nie dlatego, że ktoś im dał pieniądze.

