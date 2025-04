Minimalna emerytura w 2024 roku wynosi 1780,96 zł brutto. Wśród emerytów nie brakuje jednak osób, które otrzymują znacznie wyższą kwotę.

Najwyższa emerytura wypłacana jest na Śląsku. Emeryt, który ją otrzymał, pracował łącznie 62 lata, 5 miesięcy i 18 dni, a czasie swojej kariery zawodowej ani razu nie przebywał na zwolnieniu lekarskim i chorobowym. Na emeryturę zdecydował się przejść w wieku 86 lat.

Tak długi staż pracy wpłynął na wysokość emerytury. Mężczyzna co miesiąc otrzymuje 48 673,55 zł brutto, poinformował PAP rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

fot. Adobe Stock, milushka

Wśród rekordzistek są również kobiety. Jak wskazuje rzecznik, pewna mieszkanka województwa kujawsko-pomorskiego otrzymuje ponad 37 tys. zł brutto. Kobieta przeszła na emeryturę w wieku 81 lat, a pracowała 61 lat.

W Polsce wiek emerytalny wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Potem można przejść na emeryturę, ale można również kontynuować swoją karierę zawodową.

Emerytura to prawo, przywilej, a nie przymus. Jest to indywidualna decyzja każdej osoby, kiedy po osiągnięciu odpowiedniego wieku sama zdecyduje, w którym momencie swojego życia chce skorzystać z przysługujących uprawnień emerytalnych

- przypomniał rzecznik ZUS.

Zachęcił także do skorzystania z pomocy doradcy emerytalnego przed złożeniem wniosku o emeryturę. Wskazał, że ekspert doradzi, kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę.

Wysokość emerytury zależy od wielu czynników. Jednym z nich jest staż pracy. Przedstawiciele ZUS od dawna radzą, by w miarę możliwości, pracować dłużej niż tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego. Wskazują, że może to zwiększyć wysokość emerytury. Na kwotę wpływa także miesiąc złożenia wniosku.

Według danych przekazywanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej na koniec października 2022 roku liczba emerytów świadczących pracę wyniosła niemal 816 tysięcy.

