Nie każdy dzień w pracy mija lekko i przyjemnie. Bywają i takie, kiedy to musisz podjąć niezwykle trudną bądź kłopotliwą decyzję. Już na samą myśl o tym pewnie wolałabyś zmienić temat, ale... nie uciekniesz od odpowiedzialności. Lepiej więc będzie, jeśli to, co ostatecznie zdecydujesz, będzie dokładnie przemyślane, a nie podjęte w emocjach.

Nie uciekaj przed trudnym wyborem, nie odkładaj sprawy w nieskończoność. Wręcz przeciwnie, zajmij się nią lepiej jak najwcześniej po to, by przeanalizować wszelkie możliwości.

Oto 7 rzeczy, które musisz przemyśleć w związku z trudną decyzją w pracy

1. Czy sytuacja jest przejrzysta?

Nie możesz podjąć właściwej decyzji, jeśli nie znasz za dobrze sytuacji, której ona ma dotyczyć. Zastanów się, czy znasz okoliczności, których ona dotyczy albo czy może jest ktoś, kto może udzielić ci niezbędnych informacji. Nie rób nic na własną rękę, jeśli w danej sytuacji są jakieś ciemne miejsca, czegoś nie rozumiesz lub nie masz pełnego oglądu na sytuację.

2. Jakie ograniczenia związane są z daną decyzją?

Raczej nie masz do czynienia z sytuacją idealną, w której nie ma żadnych ograniczeń. Decyzja, którą podejmujesz, będzie miała wpływ na całą firmę w mniejszym bądź większym zakresie. Zbadaj zatem, co może cię ograniczać przed podjęciem określonego rozwiązania. Twój wybór będzie uzależniony na pewno od możliwości finansowych firmy, od kadry, posiadanych specjalistów, dostępnej powierzchni, wszystko to w zależności od dziedziny, której ta decyzja dotyczy. Nie lekceważ zatem żadnych elementów, które mogą ograniczać twoje pole działania. Lepiej nie decyduj się na coś, czego później nie będziesz w stanie z różnych powodów realizować.

3. Czy założyłaś wszelkie dostępne możliwości?

Szkoda byłoby zmarnować jakąś szansę tylko dlatego, że nie wiedziałaś o jakiejś możliwości. Jeśli zależy ci na jakimś konkretnym rozstrzygnięciu sprawy, szczególnie dokładnie zbadaj, jakie masz ku temu możliwości. Im będą one szersze, tym więcej lepszych rozwiązań znajdziesz i będziesz mogła wybrać to najwłaściwsze.

4. Co jest meritum sprawy?

To, czy dobrze znasz sytuację, to jedno. Inną rzeczą jest to, czy wiesz dokładnie, o co w danej sprawie chodzi. Być może skupiasz się przez pomyłkę na czymś zupełnie pobocznym, zamiast na tym, co tak naprawdę jest najistotniejsze. Warto w tym przypadku skonsultować się z kolegami w pracy, zapytać, jak oni widzą daną sprawę i w ten sposób wywnioskować, co jest jej sednem. Tylko wtedy twoja decyzja ma szansę być tą właściwą, kiedy dokładnie wiesz, co jest przedmiotem wyboru.

5. Zbadaj daną sprawę w szerszym kontekście

Nie skupiaj się wyłącznie na tym małym fragmencie rzeczywistości. Pomyśl o kontekście, w którym dana sprawa wypłynęła. Co mogło na nią zadziałać? Kto ewentualnie ma wpływ na taki przebieg sytuacji? Komu twoja decyzja mogłaby zaszkodzić, komu pomóc? Żadna sprawa nie jest oderwana od otoczenia, od innych spraw, dlatego warto poznać okoliczności i dopiero wtedy zastanawiać się nad podjęciem określonej decyzji.

6. Zmień myślenie - zysk zamiast straty

Jeżeli już zdecydujesz się na coś, nie siej czarnowidztwa. Nie myśl, że może się nie udać, że decyzja okaże się zła. A jeśli po drodze wydarzyło się coś niespodziewanego, co przyniosło stratę, zamień to w zysk. W jaki sposób? Dobrze wiesz, że każda lekcja, a szczególnie ta gorzka, jest nam przydatna. Z każdego niepowodzenia można wyjść obronną ręką, chociażby przez wyciągnięcie wniosków na przyszłość lub umiejętne przeproszenie za to, co się stało.

7. Czy możesz sobie wyobrazić, że ta decyzja jest już sukcesem?

Jeżeli nie, nie podejmuj jej. Po prostu. Musisz widzieć, nawet na początku jedynie w głowie, że ta decyzja ma szansę powodzenia. Wyobraź sobie, że jest już ona z powodzeniem wdrożona w życie. Jeżeli tego nie potrafisz, koniecznie się zastanów. Prawdopodobnie zaplanowany przez ciebie wybór nie jest tym właściwym.

