Toskania, Siena

4. Siena

Ma coś, co ją wyróżnia z innych toskańskich miast. To Piazza del Campo. Niezwykły plac w kształcie wachlarza, którego bruk opada w stronę Palazzo Pubblico, gotyckiego ratusza, z drugą co do wysokości średniowieczną wieżą (102 m) we Włoszech. Gdy jest ciepło, na Piazza del Campo do późnej nocy znajduje się tłum ludzi. Mieszkańcy i turyści siedzą lub leżą na bruku, odpoczywają, jedzą lody, czytają książki lub rozmawiają ze znajomymi. Wokół placu znajdują się średniowieczne kamienice, liczne bary, restauracje i trattorie ze stolikami na zewnątrz.

Dwa razy do roku odbywa się tutaj wyścig konny, Palio di Siena, który jest jedną z ważniejszych atrakcji turystycznych miasta: 2 lipca Palio di Provenzano, na cześć Matki Boskiej z Provenzano, i 16 sierpnia Palio dell’Assunta, na cześć Matki Boskiej Wniebowziętej i jest kulminacyjnym momentem święta dzielnic – contrade, których jest 17. Historia Palio sięga średniowiecza, dlatego jeźdźcy noszą stroje z XV wieku.

Warto wspiąć się na Torre del Mangia, aby zobaczyć panoramę miasta i okolic. No i konieczne trzeba zobaczyć czarno-białą gotycką katedrę z wyjątkową marmurową posadzką wewnątrz.