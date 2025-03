Tiktokerka pracuje od 9 do 17 i żali się, że nie ma na nic czasu.

Właścicielka tiktokowego konta brielleybelly124 pożaliła się obserwującym na swoją pracę. Tiktokerka pożaliła się na system pracy. Okazuje się, że pracuje ona od 9 do 17 przez pięć dni w tygodni.

Jak przyznała, o godz. 7:30 wsiada do pociągu, aby dojechać do pracy, a do domu wraca najwcześniej o 18:15. Jest to również jej pierwsza praca po ukończeniu szkoły.

Brielle wręcz dobija brak czasu i energii na cokolwiek.

Nie mam czasu, by zrobić cokolwiek. Chcę tylko wziąć prysznic, zjeść kolację i iść spać. Nie mam czasu ani siły na gotowanie, ćwiczenia. Jestem strasznie smutna. Nie mam problemu z moją pracą, ale grafik od 9 do 17 jest szalony. ... Skąd macie czas na przyjaciół, na randkowanie? Ja nie mam na nic czasu, bardzo mnie to stresuje

-wyznała.

Choć internautka zablokowała możliwość dodawania komentarzy do jej filmu, inni użytkownicy odnieśli się do niego na swoich profilach. Z jednej strony pojawiły się głosy krytyki, że powinna dorosnąć, bo tak wygląda codzienność wielu dorosłych. Z drugiej strony wiele osób przyznaje jej rację i stwierdza, że przy tak długich dojazdach do pracy też nie mają na nic czasu, gdy wrócą z pracy do domu.

Pokolenie Z ma nieco inne priorytety niż starsze pokolenie. Zetki cenią sobie godziwe wynagrodzenie, ale też często chcą, by praca dawała im poczucie spełnienia. Stawiają też na work-life balance. Oczekują, by ich praca nie zabierała im czasu wolnego.

