TikTok oferuje wiele różnych (czasem bardzo niekonwencjonalnych) sposobów na pielęgnację roślin. Niektóre się sprawdzają, inne mogą nawet doprowadzić roślinę do śmierci. Część z nich szokuje nawet wytrawnych ogrodników - jak na przykład trik jednego z użytkowników aplikacji, który jako sposób na niedomagające okazy uważa... swoje własne włosy. Czy to w ogóle ma prawo działać?

Wiemy już co robić, gdy korzenie zaczynają gnić, ale jakie kroki podjąć, jeśli roślina nie chce rosnąć, a jej liście robią się żółte, słabe i małe? Odpowiedź na ten problem jest jedna - prawdopodobnie należy po prostu dostarczyć jej odpowiedniego nawozu.

Nie da się ukryć, że nawożenie roślin jest podstawą i jednym z koniecznych sposobów na to, by rośliny rosły długo i szczęśliwie. Wiele osób zapomina o tym, że nawozi się nie tylko owoce i warzywa. Ozdobne rośliny doniczkowe też potrzebują odpowiedniej dawki składników odżywczych - te obecne w podłożu szybko się kończą.

Sposób na umierającą roślinę? Twoje... włosy

Armen Adamjan prowadzący na TikToku konto Creative_Explained proponuje swoim obserwatorom bardzo oryginalny sposób dostarczenia roślinom niezbędnych składników. Użył do tego swoich własnych włosów, a do tego dokładnie wyjaśnił, jak to działa i jak to zrobić.

Wystarczy, że zbierzesz włosy ze szczotki i zagrzebiesz je w ziemi tuż obok głównego pędu rośliny. Przy każdym podlewaniu z tego dziwacznego nawozu będzie uwalniał się azot - niezwykle cenny dla roślin doniczkowych.

Chociaż brzmi to przedziwnie (i nie oszukujmy się - obrzydliwie), nie jest to w rzeczywistości tak szalone, jak mogłoby się wydawać. Włosy rzeczywiście zawierają w sobie ogromne ilości azotu, a do tego powoli się rozkładają, co sprawia, że ten nawóz starczy na naprawdę długo.

O ile nawóz z włosów sprawdzi się świetnie w przypadku ozdobnych roślin doniczkowych, nie polecamy stosować go do warzyw i owoców. Wszystko przez to, że we włosach mogą być niekoniecznie zdrowe dla człowieka chemikalia, które dostają się tam przez mycie, stylizację czy farbowanie. Do warzywnika znacznie lepiej użyć naturalnych środków, na przykład nawozu z mleka.

