Dla każdego pracodawcy pewne tematy są na tyle drażliwe i wrażliwe, że nie chcą ich podejmować. Wszystkie one związane są z pieniędzmi. Nie spodziewaj się, że szef lub potencjalny pracodawca na rozmowie kwalifikacyjnej sam podejmie jeden z poniższych tematów. Jeśli zatem zależy ci na poznaniu prawdy na temat finansów w danej firmie, musisz sama wyjść z inicjatywą.

Tematy unikane przez pracodawców

1. Widełki zarobków podczas wystawiania ogłoszeń o pracę

Praktycznie informacja na ten temat nie pojawia się w ogłoszeniach o pracę. Wydaje się, że to błąd. Rekruterzy często narzekają na zbyt dużą liczbę zgłoszeń od kandydatów. Gdyby od razu wiadomo było, jakich mniej więcej zarobków można się spodziewać, prawdopodobnie kandydatów byłoby mniej.

2. Dane na temat zarobków współpracowników

W wielu firmach obowiązuje klauzula poufności. To oznacza, że wysokość pensji pracowników jest tajna. Żaden pracodawca nie powie ci, ile zarabiają koledzy pracujący na podobnym do ciebie stanowisku. Wcale nie muszą przy tym zarabiać tyle samo. W prywatnych firmach to szefowie ustalają, kto i ile będzie zarabiał zgodnie z ich własnymi regułami.

3. Zasady przyznawania podwyżek lub premii

W niektórych firmach sprawa podwyżek jest zupełnie niejasna. Nie ma ściśle określonych progów, po przekroczeniu których można liczyć na premię bądź podwyżkę. Takie postępowanie nie jest jednak dobre. Pracownicy nie motywują się, jeśli nie widzą w tym żadnego interesu.

4. Stan finansów w danej firmie

Zanim pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną, warto, byś zaznajomiła się z sytuacją finansową firmy, do której aplikujesz. Może nie być to jednak łatwe. Pracodawcy nie chcą ujawniać takich danych zwłaszcza, jeśli wynika z nich, że firma znajduje się właśnie w kłopotach finansowych. Dla ciebie jednak taka informacja powinna być cenna - pewnie nie chciałabyś zatrudnić się w miejscu, które lada moment może zostać zamknięte.

