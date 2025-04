W tych najbardziej ekstremalnych warunkach, czyli w upale oraz mrozie, pracodawcy mają pewne szczególne obowiązki wobec pracowników. Przekonaj się, co muszą zapewnić swoim podwładnym, jeśli nie chcą łamać przepisów BHP.

Obowiązki pracodawców w okresie zimowym

Okres zimowy, w którym pracodawca ma pewne dodatkowe obowiązki wobec pracowników, zaczyna się zawsze 1 listopada, a kończy 31 marca. Wiadomo jednak, że uzależniony jest od warunków pogodowych, ponieważ pracodawca ma zadbać o komfort pracy, gdy jest naprawdę zimno.

W zależności od rodzaju i miejsca pracy, na pracodawcę nałożone są inne obowiązki. Podpowiadamy, jakie:

W przypadku pracy w pomieszczeniu

Jeśli pracownik wykonuje lekką pracę fizyczną, temperatura w pomieszczeniu nie może być niższa niż 14 stopni Celsjusza, jeśli natomiast wykonuje pracę biurową - 18 stopni Celsjusza. Jeśli natomiast temperatura w pomieszczeniu spada do 10 stopni, pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom ciepłe posiłki.

W przypadku pracy na powietrzu

Jeśli pracownik wykonuje prace na otwartej przestrzeni, a temperatura spada poniżej 10 stopni Celsjusza, pracodawca musi zapewnić mu gorące napoje oraz posiłki - nie rzadziej niż co 4 godziny. Dodatkowo ma obowiązek zaopatrzenia pracownika w odzież ochronną oraz pomieszczenie, w którym pracownik będzie mógł się ogrzać.

Kara dla pracodawców za złamanie przepisów

Przepisy BHP są takie same dla wszystkich pracowników, bez względu na to, czy posiadają oni umowę o pracę czy umowy cywilnoprawne. Pracodawcy nie mogą zatem usprawiedliwiać niestosowania się do powyższych nakazów faktem, że nie zatrudniają nikogo na umowy o pracę.

Pracodawcom, którzy nie chcą zapewnić pracownikom odpowiednich warunków pracy w okresie zimowym, grozi kara grzywny do 30 tysięcy złotych. Muszą liczyć się także z tym, że pracownicy odmówią wykonywania pracy w takich warunkach. Mają do tego prawo, gdy warunki pracy mogą zagrażać ich życiu lub zdrowiu. Muszą jedynie poinformować niezwłocznie pracodawcę, że z powodu określonych złych warunków pracy i nie podporządkowania się pracodawcy do wymogów przepisów, nie stawią się oni w danym dniu w miejscu pracy.

