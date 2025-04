Dzięki badaniom, które pani Kasia prowadzi razem z zespołem naukowców przy wsparciu Funduszy Europejskich, do aptek trafiają o wiele tańsze, polskie zamienniki medykamentów.

Zamiennik to lek zawierający tę samą substancję czynną, co lek oryginalny, w tej samej ilości i mający taką samą postać. Może on natomiast zawierać odmienne substancje pomocnicze niż w leku oryginalnym pod warunkiem, że nie zmieniają one jego właściwości i nie wpływają na jego skuteczność – mówi Katarzyna Badowska-Rosłonek, doktor nauk farmaceutycznych z Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie.

Zamiennik leku oryginalnego (zwany fachowo lekiem generycznym) nie jest jego podróbką, lecz po prostu inną, dozwoloną prawnie, wersją.

Pani Katarzyna jest związana z Instytutem Farmaceutycznym już 21 lat. Zawsze interesowała się chemią, bo jej ojciec pracował w tym zawodzie i rozwinął w niej tę pasję.

Szczególną poprawę w możliwości zawodowego spełnienia zauważyła po 2008 roku, kiedy Instytut Farmaceutyczny otrzymał dotacje z Funduszy Europejskich, za które kupiono najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny oraz przeprowadzono szkolenia pracowników.

– Skorzystaliśmy w sumie z trzech projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka – mówi pani Kasia. – Był to projekt „Innowacyjne technologie leków onkologicznych o szczególnym znaczeniu terapeutycznym i społecznym” oraz dwa podobne, dotyczące leków sercowo-naczyniowych i oftalmicznych, czyli stosowanych przy chorobach wzroku.

Na te projekty Instytut Farmaceutyczny otrzymał z Funduszy Europejskich około 60 mln złotych.

– Pamiętajmy, że w aptece zawsze możemy poprosić o tańszy zamiennik, o ile oczywiście taki istnieje – mówi nasza bohaterka.

– Ciszę się, że m.in. dzięki mojej pracy i Funduszom Europejskim ludzie mogą płacić za lekarstwa mniej. To dla mnie wielka satysfakcja, dlatego oddaję tej pracy całe swoje serce i wiedzę.

Autor: Monika Wilczyńska

Reportaż w ramach cyklu „Polki Europejki” powstał w ramach konkursu dotacji organizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

