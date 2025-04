Rozejrzyj się po okolicy. Z pewnością znajdziesz dowody na to, że dzięki unijnemu wsparciu można wiele zdziałać! Ludzie zakładają firmy, rozwijają je i modernizują, by stały się bardziej dochodowe. Mogą też się przebranżowić i wyrwać z bezrobocia. Za każdym razem podstawą takiego sukcesu są: dobry pomysł, zapał do pracy i pieniądze. Te ostanie możesz zaś zdobyć w ramach unijnego dofinansowania.

Reklama

Czy pomoc jest wyłącznie finansowa?

Nie. Możesz liczyć nie tylko na dotacje. Unijne wsparcie przybiera bardzo różną postać. Możesz np. brać udział w szkoleniach, które ułatwią ci zmianę zawodu czy lepsze zarządzanie firmą, możesz też wystąpić o przyznanie na konkretny cel funduszy.

Przydzielane są one jako albo jako dotacja – czyli bezzwrotna pomoc finansowa, albo jako pożyczka.

Co mam zrobić, żeby dostać dotację?

Ubiegając się o nią, trzeba złożyć wniosek i dokumentację, która pokazuje cele projektu (np. opisy produktów, które zamierzamy wytwarzać, założenia budżetowe, sposoby dystrybucji itp.).

I to wszystko?

Niezupełnie. Każdą dotację należy potem szczegółowo rozliczać. Trzeba też pamiętać o tym, że nie wszystkie poniesione przez nas wydatki da się z takich środków sfinansować i że sam proces starania się o dotację może trwać nawet kilka miesięcy.

Pożyczki pewno trzeba zwrócić. Co to więc za korzyść?

Tak jak w przypadku zwykłych zadłużeń bankowych przyznane w formie pożyczki pieniądze trzeba później zwrócić. Z tą jednak różnicą, że środki z funduszy unijnych są niżej oprocentowane lub starający się o nie nie musi mieć aż tak dużej zdolności kredytowej.

Co istotne, ten typ wsparcia otrzymuje się znacznie szybciej, niż w przypadku dotacji i wtedy, gdy firma tego potrzebuje. O pożyczkę można się bowiem starać w dowolnym terminie, a o dotacje tylko w okresie naboru wniosków.

Skąd wiadomo o takim naborze?

Informacje na temat wsparcia ze środków unijnych zamieszczone są na stronie: FunduszeEuropejskie.gov.pl Tam również znajdziesz adresy i telefony do wszystkich punktów informacyjnych, działających w całej Polsce.

Jednym z nich jest Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Warszawie. Udziela on konsultacji pod numerami telefonów:

22 626 06 32,

22 626 06 33,

a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@cpe.gov.pl

Zobacz też:

Jak skorzystać z funduszy europejskich?Fundusze Europejskie na lata 2014-2020Informacje o funduszach europejskich

Reklama

Tekst: Diana Ożarowska-Sady