Co prawda większość Polek wybiera wyjazdy wakacyjne w najgorętszych miesiącach, jednak jeśli nic nie stoi na przeszkodzie, może warto pomyśleć o zmianie terminu następnych wakacyjnych wojaży.

Jakie zalety wynikają z wybierania wakacji poza sezonem?

1. Tanie podróżowanie

Przede wszystkim zaletą, której nie można przecenić, jest niższy koszt podróżowania poza sezonem. Właściciele hoteli oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w miejscowościach turystycznych chcą jak najwięcej zarobić w sezonie. Często to właśnie przez kilka letnich wakacji wypracowują sobie utarg, z którego będą żyli później cały rok. Nic więc dziwnego, że starają się przy tym wywindować jak najwyższe ceny.

Jeżeli pojedziemy na wakacje poza sezonem, właściciele pensjonatów na pewno łatwiej dadzą się przekonać na niższe ceny, a dzięki temu możemy albo nieco zaoszczędzić, albo wydłużyć pobyt w danym urokliwym miejscu. Poza tym tak podróżowanie poza sezonem jest na tyle tanie, że za wcale niewygórowane pieniądze, można wybrać się naprawdę daleko. Która z nas nie marzy o wyjeździe w egzotyczne kraje, żeby móc poznać całkowicie inną kulturę i tak różnych od nas ludzi.

2. Brak natłoku turystów

Nie tylko my, Polki, podróżujemy zwykle w lipcu lub sierpniu. A pomyśl, ile przyjemniej byłoby móc wylegiwać się na niezatłoczonej plaży, nie walczyć o leżaki, nie stać w kolejkach do bufetu. Taki wypoczynek w ciszy i spokoju na pewno o wiele lepiej cię zrelaksuje. Dzięki temu wrócisz do pracy z uśmiechem na ustach, a to przecież również może przełożyć się na wyniki finansowe. Pełna energii nie dasz się zagiąć klientom, poprowadzisz doskonale nowe projekty i na pewno twój miesięczny budżet podreperuje się.

Jeżeli zatem nie masz żadnych zobowiązań w miesiącach jesiennych lub zimowych, nie masz dzieci albo przynajmniej nie w wieku szkolnym, zastanów się nad wyjazdem wakacyjnym poza najbardziej obleganymi terminami w sezonie.

3. Zmiana klimatu

Dodatkową korzyścią, nie finansową, ale równie cenną, jest to, że podróżowanie poza sezonem daje ci możliwość korzystania z pełni słońca, podczas gdy w kraju jest już zimno, szaro i deszczowo. Można by się zastanowić, po co ludzie jeżdżą w gorące regiony świata latem, kiedy i u nas jest ciepło. Nie musisz jednak powielać tego schematu. Pomyśl o wakacjach w listopadzie lub styczniu. Znajdziesz miejsca na ziemi, w których nawet takie miesiące są przyjemnie ciepłe. Dodatkową motywacją do wybrania się na urlop właśnie wtedy jest fakt, że w sezonie te najbardziej egzotyczne i pożądane kraje są po prostu niezwykle drogie.

