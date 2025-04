Sztuczna inteligencja zdała maturę z języka polskiego.

Maturzyści poznali już swoje wyniki matur. W tym roku do egzaminu z języka polskiego „przystąpił” również Prymus, specjalnie przygotowany model językowy AL. Prymus przygotowywał się do matury na podstawie tej samej wiedzy, co tegoroczni abiturienci.

Mało tego, ukończył egzamin w ciągu 30 minut. Pracę przygotowaną przez Prymusa oceniło niezależnie trzech nauczycieli, z czego dwóch to egzaminatorzy maturalni. Potwierdzili oni, że jest to praca, którą komisja egzaminacyjna mogłaby uznać za wystarczającą, by zdać maturę.

Eksperyment przeprowadziła fundacja „Zwolnieni z teorii”.

Eksperyment z udziałem Prymusa pokazuje, jak rozwój sztucznej inteligencji potęguje rozdźwięk między szkołą a rzeczywistością. Dzisiaj model nauki w szkole opiera się głównie o zapamiętywanie treści. My zaś widzimy potrzebę, aby polska szkoła zmierzała do zrównoważenia wiedzy teoretycznej i praktycznej. Osiągnięcie tego celu wymaga holistycznego podejścia do edukacji, a tym samym znalezienia w niej czasu na rozwijanie kompetencji przyszłości takich jak współpraca, sprawczość, empatia. W umiejętnościach miękkich technologia jeszcze długo nie zastąpi człowieka

– mówi Paula Bruszewska, Prezeska Fundacji Zwolnieni z Teorii w przesłanej do redakcji informacji prasowej.

Wczoraj maturzyści poznali swoje wyniki. Maturę zdało 84,1 proc. zdających, z czego prawo do poprawki ma 10,4 proc. zdających. 5,5 proc. osób nie zdało matury.

Sporo trudności sprawiły matury rozszerzone. Co 10. maturzysta, który zdawał rozszerzoną matematykę, dostał z egzaminu 0 punktów. Ok. 20 proc. osób, które wybrały rozszerzony język polski, również miało 0 punktów na egzaminie.

