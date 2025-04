Każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia swoich pracownikom odpowiednich szkoleń BHP. Zasady różnią się jednak w zależności od stanowiska, z czym wiąże się ocena ryzyka zawodowego. Jakie są dokładne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, zależnie od rodzaju wykonywanych przez pracowników zadań i innych czynników? Zobacz!

Co ile należy odbyć szkolenie BHP?

Każdy pracownik musi po raz pierwszy uczestniczyć w szkoleniu BHP, rozpoczynając pracę. Później należy je jednak powtarzać, a zasady różnią się dla poszczególnych grup. Zajęcia należy odbywać:

Raz do roku, w przypadku pracowników zajmujących stanowiska robotnicze, na których wykonywane są zadania szczególnie niebezpieczne - niosące ze sobą duże zagrożenie dla zdrowia. W tej sytuacji szkolenie BHP musi trwać co najmniej 6 godzin.

Raz na 3 lata, w przypadku pracowników na stanowiskach robotniczych. W tej sytuacji szkolenie BHP musi trwać co najmniej 6 godzin.

Raz na 5 lat, w przypadku pracodawców oraz innych osób, które kierują pracownikami. W tej sytuacji szkolenie BHP musi trwać co najmniej 12 godzin.

Raz na 5 lat, w przypadku technologów i organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn, a także pracowników inżynieryjno-technicznych. W tej sytuacji szkolenie BHP musi trwać co najmniej 12 godzin.

Raz na 5 lat, w przypadku pracowników służby BHP. W tej sytuacji szkolenie BHP musi trwać co najmniej 24 godziny.

Raz na 6 lat, w przypadku pracowników biurowych oraz administracyjnych, a także innych grup, których nie wymieniono. W tej sytuacji szkolenie BHP musi trwać co najmniej 6 godzin.

Jaki powinien być zakres szkolenia BHP dla pracowników?

Przepisy nie regulują szczegółowo dokładnego zakresu szkoleń. Jednostka, która przeprowadza zajęcia, powinna zadbać o to, by były zgodne z występującymi w danej firmie stanowiskami, a także aby obejmowały także szkolenie pracowników, wyznaczonych do wykonywania czynności podczas ewakuacji oraz w przypadku zagrożenia pożarowego.

