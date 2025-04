O studiowaniu za granicą marzy wielu polskich maturzystów. Dla znacznej większości z nich wydaje się to jednak celem niemożliwym do spełnienia ze względu na wysokie koszty zagranicznych studiów. Czy ta opinia nie jest jednak przesadzona? Sprawdźmy to! Okazuje się bowiem, że już ponad 48 tys. młodych Polaków studiuje za granicą. Czy horrendalne koszty studiowania poza Polską są jedynie mitem?

Studia za granicą słono kosztują?

Okazuje się, że wcale nie musi tak być. Owszem studia w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie studiuje najwięcej Polaków, w przeciwieństwie do studiów w Polsce, są płatne. Istnieje jednak wiele organizacji, które pomagają sfinansować naukę za granicą, udzielając pożyczek lub stypendiów. – Bardzo korzystną pożyczką jest pożyczka rządowa dla obywateli Unii Europejskiej, którą spłaca się dopiero po uzyskaniu zarobków na określonym poziomie. Nie trzeba się więc martwić jej spłatą podczas studiów. Istnieją też możliwości uzyskania środków finansowania studiów poprzez coraz popularniejszy crowdfunding – tłumaczy Aleksandra Kozera z Elab Education Laboratory.

– Dla Polaków studiujących za granicą są też dostępne stypendia, ale trzeba umieć się o nie ubiegać. To proces wymagający czasu i pracy, niemniej jednak pozwala nawet na całkowite pokrycie kosztów studiów, nierzadko na prestiżowe uczelnie. Na jedną z takich uczelni pomogliśmy zdobyć stypendium w wysokości 50 tys. zł rocznie – dopowiada przedstawicielka Elab Education Laboratory.

Gdzie można liczyć na darmowe studia w języku angielskim?

Wydaje się, że obowiązkowo chcą studiować w jakimś kraju, trzeba mieć znajomość tamtejszego języka ojczystego. Są jednak kraje w Unii Europejskiej, w których studia są prowadzone w języku angielskim. W dodatku studia są zupełnie za darmo i można ubiegać się o stypendium do 3 tys. zł miesięcznie na pokrycie kosztów życia.

System darmowych studiów działa np. w Danii. To zdecydowanie hit zagranicznej edukacji: bezpłatne studia ze stypendium, stosunkowo niezbyt duża odległość od polskich granic, nowoczesne uniwersytety i ciekawe kierunki pełne studentów z różnych krajów. Tanimi lotami do Kopenhagi można polecieć już za kilkadziesiąt złotych.

Czy ubiegać się o studia za granicą można jedynie wówczas, gdy zdaje się maturę międzynarodową?

Matura międzynarodowa nie jest konieczna – żeby aplikować na zagraniczny uniwersytet wystarczy normalna, polska matura. Oczywiście wyniki tej matury muszą być wystarczająco wysokie. – Żeby zawalczyć o uczelnię w Wielkiej Brytanii trzeba mieć 70-75% ze wszystkich przedmiotów – to dotyczy uniwersytetów ze środkowej półki. O te najlepsze trzeba się bardziej postarać, żeby dostać się na Oxford czy Cambridge trzeba mieć 90% z matury. Na studia w Danii bardziej liczą się oceny z poszczególnych przedmiotów oraz ilość godzin przedmiotu w liceum – wyjaśnia Aleksandra Kozera.

