Jakie kierunki mogą najlepiej przygotować młodych i ambitnych Polaków do pracy, dając im jednocześnie gwarancję dobrego zatrudnienia?

Kierunki przyszłości: czy istnieją we współczesnym świecie?

O kierunkach przyszłości mówi się często w kręgach akademickich. Czy jednak ich utworzenie jest możliwe? Władze szkół wyższych wiedzą doskonale, że w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości jest to bardzo trudne zadanie.

Studia, które dziś gwarantują doskonałą pracę, za kilka lat mogą okazać się kierunkiem niezbyt opłacalnym. Na szczęście nie brak takich uczelni, które stawiają na elastyczność nauczania, interdyscyplinarność oraz rozwój praktycznych umiejętności.

Ich absolwenci mają zatem nie tylko gruntowne przygotowanie teoretyczne, ale i tak ważne doświadczenie zawodowe. Co więcej, są kształceni w taki sposób, by po ukończeniu studiów móc pracować na różnych stanowiskach lub zdobywać dalsze wykształcenie w ramach studiów podyplomowych.

W trosce o przyszłość studenta

W gronie tych uczelni, które w wyjątkowy sposób troszczą się o zapewnienie studentom dobrego startu w życie zawodowe, znajduje się Akademia Leona Koźmińskiego. Szereg nowatorskich kierunków na studiach I i II stopnia sprawia, że jej absolwenci posiadają szeroką, uniwersalną wiedzę oraz wiele przydatnych umiejętności. Mają też szansę poszerzania swych kompetencji na studiach podyplomowych, mogą też w czasie nauki kształcić swe umiejętności w praktyce. Na czym polega wyjątkowość tej uczelni?

Nowe kierunki i programy nauczania

Tworzone jako odpowiedź na potrzeby rynku kierunki, jak socjologia biznesu i mediów czy e-administracja, są bez wątpienia wielkimi walorami ALK. Zarządzanie, które daje możliwość wyboru ciekawych specjalizacji, to kolejny kierunek z przyszłością.

Wielkim atutem są tu również programy nauczania: elastyczne, interdyscyplinarne, a jednocześnie dające możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w wybranym zakresie. Wykłady prowadzone przez specjalistów z poszczególnych dziedzin to wielki walor, podobnie jak praktyki w największych przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych.

To właśnie takie programy sprawiły, że ALK zdobyła najwyższą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz silną pozycję w międzynarodowych rankingach szkół wyższych. W rankingu "Financial Times" Global Masters in Finance uczelnia ta zajęła 19 miejsce na świecie, była też jedyną polską akademią, która znalazła się w tym zestawieniu.

Dodatkowe zaświadczenia i certyfikaty

W jaki sposób ALK zwiększa szanse swych słuchaczy na osiągnięcie sukcesu? Oprócz dyplomu studenci tej uczelni mogą zdobyć wiele certyfikatów i zaświadczeń, zwiększających ich wartość w oczach przyszłych pracodawców. Przykładem mogą być tu certyfikaty Ministerstwa Finansów, o które mogą starać się absolwenci specjalności rachunkowość i sprawozdawczość finansowa lub zaświadczenia o udziale w pracach Centrum Badania Opinii Społecznej w przypadku studentów socjologii biznesu i mediów.

Są one potwierdzeniem, że student ma nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne przygotowanie do pracy w danym zawodzie, zatem jego zatrudnienie może przynieść każdej firmie wiele korzyści.

Czy elastyczność jest kluczem do sukcesu?

Wąska specjalizacja studiów staje się w dzisiejszych czasach dość ryzykowna. W dobie szybko zachodzących zmian ceniona jest elastyczność i uniwersalność. To dzięki nim każdy absolwent wyższej uczelni może szybko przystosować się do zmian zachodzących na rynku pracy, a tym samym zwiększyć swe szanse na osiągnięcie sukcesu.

Za przyszłościowe kierunki nauczania można zatem uznać te, dzięki którym studenci stają się nie tylko specjalistami w wybranej dziedzinie, ale i ludźmi wyposażonymi w szeroką wiedzę ogólną. Interdyscyplinarność, elastyczność oraz łączenie teorii z praktyką – oto cechy, które wyróżniają przyszłościowe kierunki studiów.

