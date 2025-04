Złożyłaś już druk PIT w stosownym urzędzie skarbowym i wydaje ci się, że teraz pozostało ci już tylko czekanie na zwrot podatku? Nagle jednak przypominasz sobie, że przecież kilka miesięcy temu zmieniłaś bank na inny i teraz masz nowy numer konta? W urzędzie skarbowym nadal jednak figuruje stary numer? Nie martw się, jest na to sposób! Sprawdź, co należy zrobić w takim przypadku. Oczywiście im szybciej zadziałasz, tym cała procedura sprawniej przebiegnie.

Reklama

Stary numer konta w rozliczeniu podatkowym - jak to zmienić?

Jeśli wcześniej już rozliczałaś się z urzędem skarbowym i chciałaś, żeby ewentualny zwrot podatku wpłynął na twoje konto, a nie był wysłany przekazem pocztowym, musiałaś podać swój numer konta urzędowi. W tym roku nie pomyślałaś o tym, że skoro zmieniłaś konto, musisz też zaktualizować te dane w urzędzie. W takiej sytuacji urząd prawdopodobnie wyśle pieniądze na to nieaktywne konto. Czy w takim przypadku zwrot podatku przepada?

Jak działa urząd, gdy posiada nieaktualne dane o naszym numerze konta?

Oczywiście urząd skarbowy nie wie, że w ciągu roku zmieniliśmy konto, zatem wysyła zwrot podatku na to, które podaliśmy kilka lat wcześniej w urzędzie, czyli na nieaktywne konto. Pieniądze trafiają do banku, ale nie mogą być zaksięgowane, ponieważ taki rachunek już nie istnieje, jest nieaktywny. Bank ma zatem obowiązek niezwłocznie, zgodnie z procedurami, przekazać pieniądze z powrotem do urzędu.

Urząd skarbowy musi zatem znaleźć inny sposób na dostarczenie zwrotu podatku do podatnika. W takiej sytuacji wysyła zazwyczaj pieniądze przekazem pocztowym na adres zameldowania podatnika. Taka procedura oczywiście trwa dłużej, niż przelew bankowy. Można to jednak przyspieszyć, aktualizując w urzędzie skarbowym nasze dane dotyczące konta bankowego.

Co należy zrobić, kiedy zostawi się stary numer konta w rozliczeniu podatkowym?

Można czekać i nic nie robić, wówczas urząd z bankiem będą samodzielnie załatwiać tę sprawę i ostatecznie dostaniesz zwrot podatku przekazem pocztowym, co jednak dosyć długo potrwa.

Możesz też jak najszybciej złożyć w urzędzie skarbowym druk ZAP 3 (zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem), uzupełniając go poprawnie, zgodnie z obecnie posiadanym numerem konta. Wówczas urząd skarbowy przeleje kwotę nadpłaconego podatku na nowe konto.

Jeśli zaktualizujesz w urzędzie swój numer konta szybko, zanim urząd zdąży przelać pieniądze na stary, nieaktualny rachunek bankowy, wówczas uniknie się zamieszania z przelewaniem zwrotu dwukrotnie, raz na stare konto, a później na nowe. Zwrot podatku dostanie się też wtedy szybciej. Jeśli jednak przypomnisz sobie o konieczności zaktualizowania numeru konta w urzędzie już po tym, jak urząd przekaże pieniądze na stare konto, wówczas będziesz musiała czekać nieco dłużej na przelew, ale i tak będzie trwało to krócej niż przekaz pocztowy.

Reklama

Zobacz też:

Do kiedy należy złożyć PIT?

Jak skorygować deklarację podatkową?

Ulgi na dzieci w rozliczeniu za 2014 rok