Stało się! On zadał to najważniejsze pytanie, ona się zgodziła. Data ślubu ustalona, rozpoczynają się więc przygotowania do tego najpiękniejszego w życiu pary dnia: ślubu. O tak wielkim i ważnym wydarzeniu trzeba koniecznie zawiadomić gości w równie podniosły sposób. Obowiązkowym elementem przygotowań są więc zaproszenia ślubne. Na co warto zwracać uwagę przy ich wyborze?

Zaproszenia ślubne – bądźcie oryginalni!

Najłatwiejszą opcją jest wybranie wzoru spośród gotowych w ofercie firmy specjalizującej się w organizacji ślubów. Wystarczy podać imiona i nazwiska pary młodej, a także niezbędne dane dotyczące ceremonii zaślubin i uroczystości weselnych. Imiona i nazwiska gości mogą być wydrukowane lub wpisane odręcznie. W zależności od ilości zamówionych sztuk i wzoru, ceny gotowych zaproszeń wahają się od kilku do kilkunastu złotych za sztukę. Jeśli jednak macie czas i głowy pełne pomysłów – zaprojektujcie własne wzory zaproszeń! Większość firm umożliwia taką opcję. W sieci również nie brakuje kreatorów spersonalizowanych zaproszeń. Dzięki temu możecie wgrać tło – na przykład stworzone ze zdjęcia, albo dodać fotografię.

Kiedy wręczać zaproszenia ślubne?

Równie ważne, co stworzenie i wypełnienie zaproszeń ślubnych, jest poinformowanie gości o uroczystości i wręczenie zaproszenia. Z uwagi na ich rodzaj (gotowe lub personalizowane), czas realizacji może być różny. Warto wziąć to pod uwagę i tym elementem przygotowań zająć się już na samym początku, by uniknąć stresu związanego z potencjalnymi opóźnieniami. Jeśli uroczystość będzie niewielka, a lista gości nie powinna ulec sporym modyfikacjom (bo jesteście pewni, że przyjdą wszyscy zaproszeni), zaproszenia można wręczyć na ok 3 miesiące przed ceremonią. W przypadku długiej listy gości, warto zostawić sobie większy zapas czasu na ewentualne uzupełnienie z listy dodatkowej. W takim przypadku zaproszenia warto rozdać wcześniej – nawet do pół roku przed ceremonią.

Jak wręczyć zaproszenia ślubne?

O zamiarze zawarcia związku małżeńskiego i dacie ślubu oraz wesela, warto poinformować wszystkich planowanych gości niezwłocznie po ustaleniu daty. W przypadku rodziny – wskazane jest spotkanie młodych z jej członkami, jeśli chodzi zaś o przyjaciół i znajomych, telefoniczna informacja będzie wystarczająca. W miarę możliwości zaproszenia ślubne warto również wręczyć osobiście: w dobrym tonie będzie zaproszenie gości na kawę i przekazanie zaproszenia. Jeśli nie jest to możliwe z różnych względów, wypada zadzwonić, poinformować o dacie ślubu, a także zapytać, czy zaproszenie można wysłać pocztą.

