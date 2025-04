Ślub to wyjątkowa uroczystość, nie tylko dla pary młodej. Rodzice właśnie „oddają” swoje ukochane dziecko drugiej osobie. To dla nich dzień pełen radości, ale także wzruszeń i obaw o przyszłość. Zaproszenie ślubne dla rodziców powinno być wyjątkowe i inne, niż dla pozostałych gości! Musi podkreślić, jak ważni dla was są, a także stanowić piękną pamiątkę tego wyjątkowego dnia.

Zaproszenia ślubne dla rodziców – oryginalne i wyjątkowe!

Były zaręczyny, radosne „TAK”, termin ślubu już ustalony. Czas sporządzić listę gości i zabrać się za wypisywanie i wręczanie zaproszeń ślubnych.

W pierwszej kolejności zaproszenia obowiązkowo powinniście wręczyć rodzicom. Jeśli zadajecie sobie pytanie, jakie powinny być zaproszenia ślubne dla rodziców, odpowiadamy: wyjątkowe. Eleganckie, dopracowane i przekazane w wyjątkowy sposób.

O ile zaproszenia dla gości mogą być takie same, to te dla rodziców muszą być oryginalne i inne od reszty. Nawet, jeśli macie ograniczony budżet i wybieracie tanie zaproszenia ślubne, na tych dla rodziców nie można oszczędzać!

Praktycznie w każdym miejscu z papeterią ślubną znajdziecie piękne, eleganckie i oryginalne zaproszenia ślubne dedykowane właśnie rodzicom. Niech poczują się wyróżnieni i docenieni – w końcu zawdzięczacie im tak wiele!

Zaproszenia ślubne dla rodziców - kiedy i jak je wręczyć?

Dzień ślubu to mieszanka uczuć: radości, że ukochane dziecko wstępuje na nową drogę życia, ale i smutek, dyktowany poczuciem straty i strachu o przyszłość i szczęście potomka.

Formą zaproszenia i sposobem wręczenia zaproszeń musicie ich docenić i osuszyć łzy. Dlatego w tym przypadku nie warto oszczędzać – tym bardziej, że zapraszacie rodziców jako parę, więc potrzebujecie raptem dwóch zaproszeń!

Jak podziękować rodzicom na weselu?

Do wyboru jest mnóstwo rodzajów zaproszeń. Jeśli chcecie być oryginalni, zrezygnujcie z papierowej formy, na rzecz na przykład tabliczki z grawerem. Później sprawdzi się jako piękna pamiątka na honorowym miejscu w domu!

Aby rodzice żadnej ze stron nie czuli się postawieni na drugim miejscu, warto zaaranżować wspólne spotkanie: ty, twój narzeczony oraz rodzice twoi i jego. Zaproście ich do restauracji na obiad i w takiej atmosferze przekażcie zaproszenia. Niech i ta chwila będzie wyjątkowa!

Koszt grawerowanej tablicy (na przykład w kształcie serca), to wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych już z grawerem. Napiszcie kilka ciepłych słów od serca, zamiast wybierać gotowy szablon. Zazwyczaj takie zaproszenia otrzymacie w eleganckim pudełku.

