Suknia ślubna powinna być jedyna w swoim rodzaju - w końcu ślub bierze się z reguły raz w życiu. Idealna suknia ślubna to taka, która jest odpowiednio dopasowana do figury panny młodej oraz do charakteru przyjęcia. Kiedy zabrać się za wybór tej jedynej kreacji? Wiele panien młodych kupuje gotowa suknię ze sklepu. Wtedy, o ile nie ma zbyt wielu przeróbek, nie potrzeba dużo czasu. Inaczej jest, gdy decydujesz się na stworzenie sukni od podstaw. Jak wygląda proces tworzenia wymarzonej sukni ślubnej? O tym opowiedziała nam Sylwia Romaniuk - polska projektantka, której talent znany jest na całym świecie.

Kiedy?

Wszystko zależy od tego, jak szybko przyszła panna młoda pojawi się u projektanta. Idealnym momentem jest czas pół roku przed ślubem.

Jak to wygląda?

Stworzenie wymarzonej sukni ślubnej wymaga czasu i poznania. Sam proces zaczyna się od wywiadu - rozmowy z przyszłą panną młodą . Projektant musi poznać charakter kobiety, a także dowiedzieć się, w jakim klimacie będzie ślub.

. Zwykle wystarczy kilka przymiarek - 5 to optymalna ilość.

