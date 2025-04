Podjęliście decyzję o życiu we dwoje już na zawsze i chcecie sformalizować swój związek? Do wyboru macie ślub cywilny lub kościelny. W obu przypadkach organizacja ceremonii różni się od siebie nie tylko miejscem zawarcia małżeństwa, ale także formalnościami, jakich należy dopełnić. Inny jest również przebieg uroczystości i jej atmosfera. Co musisz wiedzieć o organizacji ślubu cywilnego? Dlaczego pary coraz częściej wybierają Urząd Stanu Cywilnego, a nie Kościół?

Urząd Stanu Cywilnego – dla kogo ślub cywilny?

Choć małżeństwo nieodłącznie kojarzy się z sakramentem zawartym przed ołtarzem, coraz więcej młodych ludzi decyduje się na zawarcie ślubu cywilnego. Dzieje się tak z kilku powodów:

Czasu potrzebnego na organizację

W Kościele przygotowania trzeba rozpocząć minimum 3 miesiące wcześniej, w Urzędzie wystarczy miesiąc.

Wymaganych dokumentów

W Urzędzie wystarczy skrócony odpis aktu urodzenia, osobiste stawiennictwo przyszłych małżonków z dowodami osobistymi do wglądu, a także spisanie oświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Koszty związane z organizacją uroczystości

W Urzędzie opłata za udzielenie ślubu wynosi 84 złote, w tym często zawarta jest również muzyka i szampan.

Kwestie moralne

Dziś nikogo nie dziwi już ślub z powodu ciąży. Wiele przyszłych panien młodych czuje się nieetycznie, stając w białej sukni przed ołtarzem z ciążowym brzuszkiem.

Sporne kwestie związane z wiarą

Co prawda Kościół katolicki dopuszcza sytuację udzielenia ślubu, jeśli jedno z przyszłych małżonków jest innego wyznania lub jest niewierzące, jednak młodzi często chcąc uniknąć tłumaczenia, wybierają uroczystość cywilną.

Urząd Stanu Cywilnego – jak przygotować się do zawarcia małżeństwa?

Ślub jest zwykle przemyślaną decyzją obojga partnerów. Zdarza się jednak, że decyzja o nim zapada spontanicznie, pod wpływem jakiejś sytuacji. Ślub cywilny jest o wiele łatwiejszy i szybszy do zorganizowania. Zaplanowanie uroczystości cywilnej wymaga tak naprawdę jednej wcześniejszej wizyty w urzędzie. Jeśli dla obojga z was planowany ślub to pierwsza zmiana stanu cywilnego, musicie dostarczyć:

- odpis skrócony aktu urodzenia

- dowód osobisty do wglądu.

Jeśli jedno z was ma już małżeństwo za sobą, dodatkowo potrzebny będzie odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o rozwodzie lub sentencję rozwodu.

W przypadkach, w których:

- kobieta ma więcej niż 16, ale mniej niż 18 lat;

- jedno z przyszłych małżonków jest owdowiałe;

- jedno z przyszłych małżonków jest cudzoziemcem,

wymagane są dodatkowe dokumenty do organizacji ślubu.

Po ustaleniu terminu, czas na zorganizowanie sali weselnej i rozsyłanie zaproszeń!

