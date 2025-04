Choć zapraszanie gości na uroczysty obiad zamiast na wesele nie jest jeszcze bardzo popularne, to z każdym rokiem zyskuje coraz większe zainteresowanie. Takie rozwiązanie pozwala zaoszczędzić przede wszystkim nerwy i pieniądze, a przy tym zabawa wcale nie jest gorsza!

Na najczęściej zadawane pytania dotyczące obiadu weselnego odpowiadają eksperci z portalu Moda na Ślub.

Uroczysty obiad zamiast wesela - nowy trend w organizacji ślubów

Na przyjęcie ślubne w restauracji decydują się przede wszystkim się ci państwo młodzi, którym zależy na bardziej kameralnym świętowaniu. Zapraszają od 15 do 50 osób, ścisłe grono rodziny i najbliższych przyjaciół.

Czym różni się tradycyjne wesele od przyjęcia w restauracji?

W restauracji nie organizujemy tradycyjnych wesel, ale znacznie bardziej dystyngowane obiady poślubne. W naszej restauracji np. oddajemy gościom do dyspozycji jedno piętro z dwiema salami i oddzielną toaletą. W jednej z sal serwowany jest obiad, w drugiej można odpocząć, zapalić papierosa. Czasami kilka par tańczy, ale nigdy nie przyjmuje to tonu weselnej zabawy.

Czy państwo młodzi mają wpływ na to, jak będzie przygotowane ich przyjęcie poślubne?



Państwo młodzi wybierają odpowiednie menu dla swoich gości. Decydują o kolorystyce kwiatów, świec, serwetek i obrusów na stole. Nie zmieniamy jednak wystroju i kolorystyki restauracji pod dyktando nowożeńców.

Jakie kwiaty w lecie wybierają państwo młodzi?



W jasnych barwach, poprawiające nastrój, pasujące do wystroju sali.

Jakie potrawy serwuje się podczas letnich obiadów poślubnych?



Latem proponujemy lekkie zakąski. W menu obiadu poślubnego powinny znaleźć się lekkie sałatki, np. ze słodkich pomarańczy, sałaty lodowej, słodkiej gorgonzoli z odrobiną radiccio i z lekkim sosem miodowym. Proponujemy również sałatkę Capreze z sera mozarella i pomidorów.

Dobrze jest też poczęstować gości sałatką ze świeżych warzyw z sosem vinegrette. Nie można zapominać o tych, którzy lubią zjeść mięsne potrawy. Warto zaproponować im: pasztet z dziczyzny z sosem chrzanowo-żurawinowym czy carpaccio z kaczki. W okresie letnim można podać lekkie zupy. Proponujemy chłodnik z botwiny, chłodnik ogórkowy lub zupę tradycyjną – grzybową z grzybów leśnych. Jako danie główne w lecie często serwuje się rybę bądź danie z drobiu. Czasami podajemy cielęcinę.

Jaki deser najczęściej wybierają państwo młodzi?



Ukoronowaniem obiadu poślubnego jest tort. W lecie namawiamy państwa młodych na tort ze świeżych malin. Dużą popularnością cieszy się tort z Tiramisu. O tej porze roku dobrze jest też wybrać sorbety lub lody. Niektóre pary proszą, aby zaserwować gościom szarlotkę na ciepło z lodami waniliowymi. Poza tym na stole, bez względu na porę roku, zawsze powinny być owoce. W lecie będą to jabłka, gruszki, mandarynki, granaty, owoce ananasa.

Co się pije podczas obiadu poślubnego?



Do ustalonego wcześniej menu należy podać wina, które będą się dobrze komponowały z potrawami. W lecie warto przywitać gości jakimś ciekawym aperitifem. Zazwyczaj jest to lampka delikatnego, białego wina bądź wina musującego, zaostrzającego apetyt. Do zakąski, dania głównego i deseru dobierane jest pasujące wino. Przy deserze wznoszony jest toast szampanem. Podaje się też wodę mineralną i soki.

Ile czasu trwa obiad poślubny i z jaką częstotliwością podawane są kolejne potrawy?



Obiad trwa ok. 6 godzin. Bywa jednak, że państwo młodzi przeznaczają tylko dwie godziny, bo np. spieszą się na miesiąc miodowy. Zazwyczaj obiad zaczyna się ok. godziny 14.00 i kończy się ok. 19.00. Do restauracji para młoda przyjeżdża bezpośrednio po ślubie, więc w restauracji ubrana jest tak, jak w kościele.

Szybkość serwisu zależy od upodobań gości. Zazwyczaj przed przyjęciem ustalany jest gospodarz „ślubnej grupy”, np. świadek lub ojciec pana młodego. Z nim obsługa konsultuje szybkość podawania potraw. Poza tym bystre oko kelnera potrafi dostrzec, jak „pracuje” stół.

Po określonych potrawach warto zasugerować gościom odpoczynek. Między zakąskami a zupą jest przerwa ok. 40 min. Po zupie ok. 50 min. odpoczynku do dania głównego. W zależności od tego, jak bawią się goście, po jakimś czasie przewidziany jest tort i ma to charakter niespodzianki dla państwa młodych.

Nowożeńcy mogą podzielić go sami lub skorzystać z pomocy obsługi. W tym momencie przyjęcia goście najczęściej robią sobie zdjęcia z parą młodą i wznoszą toast kieliszkiem szampana. Po deserze goście zamawiają: kawę, herbatę, brandy, calvados, cognac. Warto dodać, że podczas obiadu na stole cały czas stoją zakąski i w miarę potrzeby przygotowywane są na bieżąco. Zakąski stoją do czasu podania deseru i tortu. Wtedy zestawiamy je na stół obok. Chodzi o to, by nie wymieszały się zapachy.

Czy podczas przyjęcia gościom towarzyszy muzyka?



O muzyce decydują państwo młodzi. Restauracja dysponuje dużym wyborem płyt CD. Niekiedy para dodatkowo zamawia zespół na żywo, który towarzyszy gościom ok. 2–3 godzin.

www.modanaslub.pl

