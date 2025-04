Jaki powinien być budżet na wesele w 2024 roku? Chociaż ceny związane z organizacją mogą dzisiaj budzić przerażenie, nie oznacza to, że nie da się zorganizować kameralnej imprezy ze smakiem za rozsądną kwotę. Zawsze można też zrezygnować z niepotrzebnych atrakcji i dodatków.

Po sieci krążą opinię, że w Warszawie za 30 tysięcy złotych można opłacić już jedynie wynajęcie sali oraz catering. Czy to prawda? Według portalu Money.pl na przyjęcie weselne dla 100 osób trzeba już wydać kwotę między 85 a 100 tysięcy złotych. Ale niektórym udaje się je zorganizować za dużo mniej.

Travelovcy to para blogerów z Poznania, która postanowiła to sprawdzić. Na swoim profilu podzielili się oni obszerną relacją z tego wyjątkowego wydarzenia, które wygląda na dużo bardziej kosztowne, niż było w rzeczywistości. Szczególną uwagę zwracają klimatyczne dodatki nawiązujące do podróży, takie jak walizki czy małe globusy na stołach.

Ich fani byli pod ogromnym wrażeniem i sami zaproponowali influencerom, aby podliczyli swoje wydatki na taką imprezę. Prośba została spełniona, a na wideo wcale nie trzeba było długo czekać.

Zdecydowanie najwięcej para zapłaciła za samo wynajęcie sali w jednej z poznańskich restauracji, a także za tzw. „talerzyki” dla gości razem z napojami, deserami i alkoholem. Tutaj cena wyniosła 16 850 złotych, co daje około 337 złotych za osobę.

Na nagraniu widzimy, że nowożeńcy wydali tysiąc złotych na kwiaty, ponad 7 tysięcy na fotografa ślubnego oraz oprawę muzyczną i niecałe 500 złotych na dekoracje. Para zrezygnowała natomiast z pierwszego tańca i tradycyjnych zabaw weselnych.

Do tego dochodzą jeszcze wcześniejsze wydatki, takie jak zaproszenia i zawiadomienie gości o przyjęciu. Łączny koszt wesela oszacowali oni na 30 790 złotych, co zaskoczyło ich obserwatorów.

W sumie 30 tys. 790 zł za najlepszą imprezę w naszym życiu!

- ogłosili na swoim profilu.

Nie mogli natomiast podać wysokości wydatków związanych z naukami przedmałżeńskimi, kościołem, organistą, podziękowaniami dla rodziców czy świadków, ponieważ obserwują oni ich Instagram.

Na czym można zaoszczędzić?

Trzeba przyznać, że Młodzi sporo zaoszczędzili na strojach oraz dodatkach. Tutaj ponieśli koszty rzędu 4450 złotych. Choć i tak nie jest to mała kwota, to panny młode są w stanie przeznaczyć na samą suknię ślubną kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Zawsze można też skorzystać np. z oferty na vinted i wybrać piękną, ale używaną sukienkę, którą przecież poprzednia właścicielka miała na sobie zaledwie ten jeden raz w życiu.

W przypadku naszych podróżników nie miały aż takiego znaczeniu usługi kosmetyczne i fryzjerskie, jak makijaż albo paznokcie. Para prezentowała się bowiem bardzo naturalnie, a na to wszystko przeznaczyła zaledwie 590 złotych, czyli mniej niż na kwiaty. Ich fani i tak zastanawiają się teraz głośno, czy podróżnicy nie woleliby zwiedzić za taką kwotę kilku nowych miejsc na świecie.

