Ponad 200 wystawców po raz kolejny udowodni, że w polskiej branży ślubnej i okołoślubnej dzieje się wiele. Targi Ślubne WEDDING skierowane są do Par Młodych pragnących, by ich ślub i wesele nie były powieleniem schematów sprzed dekady. Oddzielają się grubą linią od tego, co nudne i kiczowate, stawiając na wszystko, co modne i na światowym poziomie. Pary Młode, które odwiedzą Targi ślubne WEDDING czeka wyjątkowa okazja! Będą mogli zostać gwiazdą programów TVN Style, które prowadzi Izabela Janachowska.

Pokazy mody ślubnej, konkursy i sporo nagród, czyli ślubne targi 2017

Targi Ślubne WEDDING to inspirujące wydarzenie dla Par Młodych, ale także dla świadków, rodziny i ich przyjaciół. Nie zabraknie atrakcyjnych prezentacji, występów artystycznych, licznych konkursów z cennymi nagrodami, lekcji i pokazów tańca oraz widowiskowych pokazów mody ślubnej, które poprowadzi Rafał Maślak – model, juror i bloger modowy.

Zdjęcie: Materiały prasowe

Pokazy sukien ślubnych

Kilkanaście pokazów sukien dziennie z prezentacją najnowszych trendów ślubnych 2018. Na wybiegu Targów Ślubnych WEDDING będziemy podziwiać premierowe projekty z kolekcji m.in: Rina Cossack, Collinter, Atelier vie de chateau, Maja Kotecka, Ego Julia Kwaszkiewicz, Juliette Atelier, Adria, Margarett, Papilio , Gala, Ms Moda, Annais Bridal, Amy Love, Diana Legrand z salonu Mona Liza oraz Agnes Bridal Dream z salonu Mavi. Specjalny pokaz sukien koktajlowych i ekskluzywny pokaz obuwia przygotowała marka Nina Basco. Za choreografię pokazów odpowiedzialny będzie utytułowany tancerz i choreograf Żora Korolow.

W trakcie dwóch dni targowych odbywać się będą ogólnie dostępne warsztaty i panele dyskusyjne z profesjonalistami z różnych dziedzin. Poprowadzi je Katarzyna Gajek wedding plannerka gwiazd, niekwestionowany autorytet w zakresie planowania i organizacji uroczystości ślubnych.

Zdjęcie: Materiały prasowe

Biżuteria, dekoracje i mnóstwo RABATÓW!

Nietuzinkowi i kreatywni wystawcy przygotowali nie tylko wyjątkowe promocje i rabaty ale, pokażą inspiracje w każdej kategorii od biżuterii, dekoracji, kulinariów przez wizaż, stylizacje fryzów aż do mody ślubnej zarówno dla niej jak i dla niego. Na 4 tysiącach metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej odwiedzający będą mogli przymierzać, dobierać i przebierać z ogromnej liczby ofert przygotowanej specjalnie na Targi Ślubne WEDDING.

Zapraszamy na najlepszy weekend ślubnych inspiracji w Polsce. Nie może Was zabraknąć! Więcej na http://targislubnewedding.pl/.

Zdjęcia: Materiały prasowe