Pierścionek zaręczynowy to symboliczny wstęp do małżeństwa. Przez dziesięciolecia utarło się, że miarą poważnych zamiarów mężczyzny jest cena pierścionka — im droższy, tym lepiej rokowało to na przyszłość. Miał w ten sposób pokazać, że stać go na założenie i utrzymanie rodziny. Czasy jednak się zmieniły i nie trzeba już wydawać miesięcznej pensji, aby udowodnić ukochanej osobie swoją miłość. Można też podarować tani pierścionek zaręczynowy.

Ludzie coraz bardziej praktycznie podchodzą do wielu spraw, przede wszystkim finansowych. Organizacja ślubu i wesela pochłania mnóstwo funduszy, których zwyczajnie nie mają.

Z tego powodu szukają oszczędności tam, gdzie tylko to możliwe. Skromniejsza suknia ślubna, kameralne przyjęcie (często obiad zamiast wesela), prośba o gotówkę zamiast prezentów — to tylko kilka elementów, na których można zaoszczędzić, nie tracąc przy tym na jakości.

Oszczędzanie zaczyna się często jednak już o wiele wcześniej — mowa o zaręczynach. Przyszłe żony zwykle nie mają nic przeciwko temu, by partner nie wydawał na pierścionek wielu pieniędzy, które można przecież przeznaczyć na ślub i wesele, podróż poślubną, czy wyposażenie wspólnego mieszkania. To istotne, zwłaszcza w sytuacji, gdy młodzi rozporządzają wspólnym majątkiem.

Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy?

Tanie, unikalne pierścionki zaręczynowe w ofercie ma m.in. W. KRUK. YES, Pandora, Swarovski i Ania Kruk. W naszym przeglądzie znajdziesz klasyczne tanie pierścionki zaręczynowe z małym diamencikiem na cienkiej obrączce oraz nowoczesne wersje — pełne basku i z kamieniem szlachetnym np. szafirem lub rubinem, które są symbolem dozgonnej miłości, wierności i zaangażowania.

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 16.05.2019.

