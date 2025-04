Suknie ślubne 2015 - przegląd najnowszych trendów

Jakie suknie ślubne będą wybierały panny młode 2015? Specjalnie dla was przeanalizowaliśmy najmodniejsze kolekcje i przyjrzeliśmy się trendom na nadchodzący sezon.

Kolaż Polki.pl/ Fot. Rosa Clara, Pronovias, Aire Barcelona

W kolekcjach sukien ślubnych na rok 2015 zaprezentowanych w Barcelonie, Londynie i Nowym Jorku, wiele się zmieniło! Projektanci na nowo wracają do klasyki – sukien białych i w kolorze szampana, długich, delikatnie kloszowanych, uszytych z koronki i matowych materiałów. Na wybiegach nie pojawiały się już suknie krótkie i w długości przed kostkę, do lamusa odeszły także baskinki i kreacje w kolorach pastelowych. Panna młoda 2015 to kobieta vintage i glamour, ceniąca szyk, elegancję i prostotę inspirowaną latami 20. i 30.

Suknie 2015 są romantyczne i bardzo kobiece. W nowych fasonach zachwycają odkryte plecy, pół-prześwitujące materiały na ramionach i dekoltach, talia podkreślona za sprawą ozdobnych taśm i delikatne, srebrne aplikacje.

My pokochaliśmy nowe kolekcje sukien ślubnych między innymi za:

Suknie z odkrytymi lub transparentnymi plecami

Dekolty na plecach robią furorę już od kilku sezonów. W kolekcjach na 2015 rok dominują suknie z koronkowymi lub siateczkowymi plecami, a hitem są wycięcia w kształcie serca oraz dekolty na krzyż.

Pronovias

Rosa Clara

Aire Barcelona

Suknie 2 w 1

Kreacje 2 w 1 to suknie, które mają dopinane spódnice lub treny. Na ceremonię w kościele lub sesję fotograficzną panna młoda ubiera pełną wersję sukni, a na weselu zrzuca wszelkie dopinki, by było jej lżej i wygodniej.

Rosa Clara

Rosa Clara

Rosa Clara

Suknie w stylu vintage i glamour

Z połączenia stylu vintage i glamour powstały suknie proste, ale wytworne. Idealne dla eleganckiej panny młodej, ceniącej szyk i prostotę.

Rosa Clara

Aire Barcelona

Jenny Packham

Suknie z kokardami

Kokardy modne są już od kilku sezonów. Wcześniej były one kolorowe i miały współgrać z dodatkami panny młodej. W tym sezonie najlepiej aby były takie jak suknia. Kokardy mają w sposób stonowany podkreślać talię lub wycięcia na plecach.

Rosa Clara

Aire Barcelona

Aire Barcelona

Suknie z długimi, transparentnymi rękawami

Prześwitujące, transparentne rękawy są gustowną ozdobą sukni ślubnej. Poza tym są bardzo praktyczne - panna młoda do ślubu kościelnego nie musi już zakładać bolerka, by zasłonić ramiona.

Pronovias

Aire Barcelona

Aire Barcelona