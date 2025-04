Jaka powinna być idealna suknia ślubna? Taka jak panna młoda! Podstawą do dobrania idealnej kreacji ślubnej jest właśnie dopasowanie jej charakteru do osobowości panny młodej.

Temperamentna i nieco zadziorna przyszła żona może pozwolić sobie na większą swobodę w doborze kreacji, niż spokojna, rozważna i cicha romantyczka.

Najważniejsze to dobrać taki fason i zdobienia sukni, byś w tym wyjątkowym dniu czuła się w pełni sobą! Sukienka nie może wymuszać na tobie innego zachowania, niż na co dzień!

Suknia ślubna syrena (zwana także „rybką”) to najczęściej wybierana kreacja przez te panny młode, które pragną wyglądać seksownie i uwodzicielsko, jednocześnie zachowując powagę właściwą dla okoliczności.

Suknia ślubna syrena – dla kogo?

Suknia w stylu syreny lub rybki to kreacja dopasowana do ciała (przede wszystkim w biuście i talii) i rozkloszowana mniej więcej od połowy uda w dół. Wspaniale podkreśla sylwetkę, optycznie ją wydłużając! Dlatego też jest to świetny wybór dla niskich kobiet.

Jedynym mankamentem takiego kroju jest to, że jeśli masz niedoskonałości figury, zostaną one niestety uwydatnione. Jeśli więc masz odstający brzuch lub krągłe biodra, w twoim przypadku lepiej sprawdzi się klasyczny fason w stylu litery A lub suknia ślubna princessa.

Suknia ślubna syrenka to ogólne określenie fasonu. Każda kreacja różni się od siebie wieloma szczegółami:

Górą (gorset, ramiączka, rękawki)

(gorset, ramiączka, rękawki) Zdobieniami (marszczenia, koronki, złote/srebrne nici)

(marszczenia, koronki, złote/srebrne nici) Materiałem i łączeniami poszczególnych elementów (na przykład koronkowy gorset i tiulowe rękawki).

Jaka suknia ślubna będzie najlepiej pasowała dla niskiej osoby?

Suknia ślubna syrena – dla odważnych panien młodych!

Skąd nazwa „syrena” lub „rybka”? To właśnie dopasowana góra i rozkloszowanie na wysokości połowy uda daje efekt „syreniego ogona”. Ważne, by to rozkloszowanie nie zaczynało się niżej, niż nad kolanami – w przeciwnym wypadku sukienka będzie koszmarnie niewygodna!

Panna młoda w zasadzie od dekoltu po kolana będzie niczym zawinięta w ciasny bandaż, który będzie krępował ruchy.

Dopasowana do figury, obcisła sukienka ślubna, jest sama w sobie odważna. Podkreślone kobiece kształty, szczególnie przed ołtarzem, to dla wielu tradycjonalistów podważenie istoty bieli sukni, która ma przecież podkreślać niewinność panny młodej.

18 propozycji sukien ślubnych typu syrena!

Ten fason wybierają przede wszystkim pewne siebie, świadome swojej seksualności, odważnie kroczące przez życie kobiety. Często wybierają do tego głębszy dekolt lub odkryte plecy (a czasem jedno i drugie!). Panna młoda w takim wydaniu to perfekcyjne połączenie: seksownego wampira, z romantyczną, niewinną duszą!

