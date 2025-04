Wyobrażasz sobie suknię ślubną z sieciówki? Zamiast drogich butików po prostu wchodzisz do galerii i jak przymierzasz - jak każde inne ubranie. Albo wchodzisz na wybraną stronę www, klikasz, zamawiasz i po wszystkim. Jedni powiedzą, że to super sprawa, bo nie trzeba tracić czasu, a i ceny są dużo niższe. Inni z oburzeniem uznają, że to absurd, bo właśnie w poszukiwaniu sukni ślubnej jest cały ten czar, magia i urok. Jak się jednak okazuje, kilka sieciówek ma na swoim koncie kilka udanych (lub mniej udanych) kolekcji sukni ślubnych. Co o nich sądzisz?

A może suknia ślubna z TOP SHOP?

TOP SHOP to sieciówka znana z modnych ubrań: zarówno tych mniej, jak i bardziej wyjściowych. Teraz w ich kolekcji pojawiła się suknia ślubna. I to wcale nie byle jaka. Klasyczny krój, elegancki materiał, kobiece zdobienia. Cała kolekcja ma być dostępna w sklepach od kwietnia tego roku!

Asos i suknie ślubne

Na asos.com można znaleźć prawie każdy rodzaj stroju, więc nie powinno dziwić, że są tam też suknie ślubne. Różne kroje, modele, fasony i zdobienia. W zasadzie do wyboru, do koloru (bo oprócz klasycznej bieli, pojawiają się też suknie kremowe, czy ecru). Ceny też są dość przystępne, tylko czy zamieniłabyś tradycyjne poszukiwanie wyśnionej sukni ślubnej na wizytę w wirtualnym sklepie?

Suknie ślubne asos.com Ceny od lewej: ok. 672 zł, ok. 588 zł, ok. 588 zł

Suknie ślubne asos.com Ceny od lewej: ok. 1117 zł, ok. 1003 zł, ok. 840 zł