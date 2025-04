Hailey Baldwin i Justin Bieber wzięli kameralny ślub cywilny we wrześniu 2018 roku. Po ponad roku postanowili urządzić tradycyjny ślub kościelny oraz huczne wesele dla ponad 150 gości. Uroczystość odbyła się w Montage Palmetto Bluff w Południowej Karolinie. Jednym z najważniejszych elementów była oczywiście suknia ślubna. Panna młoda zdecydowała nie oryginalny model, który ma duży potencjał, by stać się hitem trendów ślubnych 2020 roku.

Suknia ślubna Hailey Baldwin zrobiła furorę na Instagramie

Państwo Bieberowie pochwalili się zdjęciami ze ślubu na swoich profilach w mediach społecznościowych. Para nie pokazała zbyt wiele, jednak fotografie zdradzają, jak wyglądała kreacja ślubna Hailey Baldwin.

Niektóre źródła podają, że panna młoda dwie, a nawet trzy suknie ślubne. Ta, którą zaprezentowała na Instagramie dla wielu osób okazała się zaskakującym wyborem. Ma prosty, minimalistyczny krój i bardzo popularny w amerykańskiej modzie ślubnej, dekolt typu halter. Suknia była uszyta z połyskującej tkaniny, prawdopodobnie była to satyna.

Delikatna kreacja w niczym nie przypominała klasycznych, okazałych sukien ślubnych, na które zwykle decydują się gwiazdy show-biznesu. Panna młoda słynie z doskonałego wyczucia mody, a przede wszystkim, cechuje ją zamiłowanie do wyszukanych, lecz prostych fasonów. Zatem suknia idealnie oddawała styl Hailey Baldwin.

Nieco podobną kreację ślubną, również z dekoltem typu halter, miała na sobie również Meghan Markle w dniu ślubu z księciem Harrym. Była to druga suknia ślubna księżnej, jednak podobnie jak suknia przeznaczona do kościoła, była pozbawiona zdobień, koronek, falban etc. To projekt Stelli McCartney.

fot. ONS.pl

Trendy na nowy sezon ślubny zwykle wyznaczają słynne panny młode. Obserwując najnowsze tendencje wśród gwiazd i celebrytek, można wysnuć wniosek, że w 2020 roku najbardziej pożądane będą proste, minimalistyczne suknie ślubne. Popularnością będzie się cieszył dekolt typu halter. Radzimy, kto może sobie pozwolić na taki wybór.

Komu pasuje suknia ślubna z dekoltem halter?

Odsłonięte ramiona i plecy to propozycja dla odważnych panien młodych. W Polsce tego typu dekolt nie jest najczęstszym wyborem, lecz tendencje lansowane przez światowych projektantów mody ślubnej, wskazują, że będzie on coraz popularniejszy.

Dekolt typy halter jest zabudowany z przodu, za to odważnie eksponuje ramiona i plecy. Zwykle łączy się go z prostym, dopasowanym fasonem dołu sukni. Całość wygląda bardzo elegancko, dostojnie, a przypadku wysokich kobiet o smukłych sylwetkach, wręcz posągowo.

Najlepiej będą wyglądały w nim:

kobiety z niedużym biustem - należy zadbać o odpowiedni biustonosz, najlepiej wszyty w sukienkę,

- należy zadbać o odpowiedni biustonosz, najlepiej wszyty w sukienkę, panie z ładnym ramionami i plecami - przy tym fasonie nie da się ukryć żadnych niedoskonałości w tych obszarach,

- przy tym fasonie nie da się ukryć żadnych niedoskonałości w tych obszarach, panie z długą szyją - niewielka stójka optycznie ją skróci,

- niewielka stójka optycznie ją skróci, kobiety średniego wzrostu lub wysokie - filigranowe panny młode będą lepiej wyglądały w sukniach eksponujących dekolt.

fot. ImaxFree/ AgencjaFree/Od lewej: Rosa Clara, Aire Barcelona, Amsale

