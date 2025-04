Styl boho, choć nie jest jeszcze w Polsce aż tak popularny, jak inne, to jest uwielbiany przez wielu. To nie tylko luźne kreacje w kwieciste wzory i zdobione frędzlami. To określenie wolności i swobody, sprzeciwu wobec bylejakości i sztampowości. Ubrania boho to kreatywne, oryginalne pomysły i swobodny styl, który powoli dominuje także modę ślubną! Coraz więcej par decyduje się na zorganizowanie całej uroczystości w tym stylu. Suknie ślubne boho zachwycają połączeniem swobody, lekkości i uroku.

Reklama

Ślub i wesele w stylu boho

Ślub w stylu boho już od kilku sezonów zdobywa coraz większe grono zwolenników. To idealne połączenie nowoczesności z nienachalnym i niezobowiązującym, ale wciąż eleganckim stylem. To perfekcyjne podkreślenie powagi tej uroczystej chwili z odrobiną luzu – tak przecież potrzebnego w tym skądinąd stresującym dniu.

Coraz więcej małżeństw jest zawieranych w plenerze – trudno o lepszy styl przyjęcia na taką okoliczność, niż właśnie boho!

Ślub w stylu boho - wow!

Suknie ślubne boho to nie tylko o wiele większa wygoda dla panny młodej, niż klasyczna, ciężka suknia ślubna, ale także uciecha dla oka. Choć na pozór skromne i luźne, to jednak doskonale podkreślają kobiecość i dziewczęcy wdzięk panny młodej – szczególnie w połączeniu z kwiatowym wiankiem zamiast welonu.

Odkryte plecy, koronki, bogate zdobienia… Wybór jest ogromny. Zresztą…zobaczcie same – założymy się, że w przygotowaniach ślubnych na pewno weźmiecie suknię w tym stylu pod uwagę!

Źródło: AdobeStock

Źródło: AdobeStock

Źródło: AdobeStock

Źródło: AdobeStock

Źródło: AdobeStock

Źródło: AdobeStock

Reklama

Zobacz również:

Makijaż w stylu boho - także na ślub!

Piękne i praktyczne fryzury w stylu boho!