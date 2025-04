Ślub cywilny wcale nie odbiega rangą od kościelnego! Choć uroczystość jest skromniejsza i przebiega szybciej, może być równie piękna i wzruszająca.

Reklama

Ślub cywilny pozwala na większą swobodę na wielu polach, w stosunku do ślubu wyznaniowego. Jednym z takich elementów jest krój sukni panny młodej. Na uroczystość świecką wcale nie musi ona być ani biała, ani długa!

Krótkie sukienki ślubne na ślub cywilny

Panna młoda biorąca ślub cywilny powinna być elegancka, jednak może pozwolić sobie na więcej odstępstw co do wyglądu. Najważniejszym z nich jest długość sukienki - może to być zarówno długa, jak i krótka kreacja!

Zobacz najpiękniejsze propozycje krótkich sukienek na ślub cywilny. Są kobiece, eleganckie, a przy tym oczarowują dopracowanymi szczegółami.

Najpiękniejsze i najmodniejsze suknie ślubne 2018 i na kolejne sezony! (zdjęcia)

Wysublimowane koronki, dopasowany krój, rozkloszowany fason i szlachetny materiał. Zobaczcie zdjęcia krótkich sukienek ślubnych z kolekcji Monique Lhuillier. Która idealnie pasuje na twój ślub?

fot. Materiały prasowe Monique Lhuillier/kolaż Polki.pl

Krótka sukienka ślubna może być tak samo piękna i szykowna, jak jej długa wersja. To idealna propozycja na ślub cywilny, jednak nadaje się również do kościoła. Zapraszamy do przejrzenia galerii, w której prezentujemy najpiękniejsze fasony krótkich sukienek!

Reklama

Zobacz również:

Suknie ślubne idealne dla nieco krąglejszych pań!

Jesteś wysoka i szczupła? Ten fason sukni ślubnej będzie dla ciebie idealny!

Najlepsze fasony sukien ślubnych dla niskich kobiet!