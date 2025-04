Znalezienie odpowiedniej sukienki na wesele nie jest zadaniem łatwym. Im większy rozmiar nosisz, tym zadanie bardziej się komplikuje. Jednak wybór sukienki, która będzie modna, wygodna, piękna, a do tego podkreślająca atuty i maskująca niedoskonałości twojej sylwetki, nie jest niemożliwy. Co więcej: to nie jest trudne! Wystarczy znać kilka zasad doboru sukienki na wesele XXL, by zaskoczyć wszystkich olśniewającym wyglądem! Jak wybierać sukienkę w rozmiarze plus size? Podpowiadamy!

Sukienki na wesele XXL – poznaj kilka najważniejszych zasad wyboru!

Rozglądając się za sukienką na wesele, pamiętaj o kilku, najważniejszych kryteriach. Koniecznie unikaj sukienek:

Obcisłych

Z „lejącego” materiału

Taliowanych

Krótkich (krótszych, niż do połowy uda)

W duże wzory bądź z dużymi kokardami, falbankami i innego rodzaju ozdobami

Z grubych, ciężkich materiałów.

Najlepsze będą sukienki o jednolitej fakturze i w jednym kolorze, a także o zwiewnym kroju.

3 najlepsze fasony sukienek dla puszystych kobiet!

Sukienki na wesele XXL – jak wybierać?

1. Sukienki odcinane pod biustem

Pierwszą najważniejszą zasadą jest wybór fasonów z odcięciem pod biustem (inaczej nazywanych empirowymi). Taki krój sprawi, że brzuszek i boczki będą idealnie zamaskowane pod luźno i swobodnie opadającym materiałem, za to biust będzie pięknie wyeksponowany.

Jeśli masz zgrabne nogi, możesz zdecydować się na długość midi – czyli do kolan. Jeśli jednak wolisz zakryć nogi, wybierz suknię o długości do kostek. Przy masywnej sylwetce lepiej niż szpilki, sprawdzą się buty na koturnie lub stabilnym słupku.

2. Sukienki rozkloszowane

Rozkloszowany fason sukienki sprawdzi się najlepiej, jeśli jesteś dość szczupła w pasie, jednak twoim mankamentem jest pełna pupa i krągłe biodra. Posiadaczki obfitego biustu mogą zaszaleć z głębokim dekoltem – wyeksponujesz wówczas piersi, nadając tym samym lekkości sylwetce!

3. Długość do kolan

W przypadku figury z szerszymi biodrami i krągłymi pośladkami, doskonale sprawdzą się sukienki o klasycznym fasonie A, o długości do kolan. Pomyśl jednak o fasonie z bardziej zabudowaną górą – „dociążona” góra optycznie wyrówna proporcje sylwetki.

Pamiętaj także o tym, że luźno zwisający materiał wcale nie będzie wyglądał ładnie, a wręcz przeciwnie: optycznie pogrubi. Dlatego stawiaj na sukienki w swoim rozmiarze, dopasowane do figury (ale nie obcisłe!).

4. Styl pin – up girl

Fason retro w stylu pin – up girl będzie wyglądał pięknie na każdej kobiecie, jednak szczególnie przyda się tym z figurą klepsydry. Taki fason doskonale zamaskuje biodra, podobnie jak rozkloszowana sukienka odcinana pod biustem, a także optycznie wyrówna proporcje sylwetki.

5. Marszczenia i drapowania

Odpowiednio dobrane marszczenia (przede wszystkim na brzuchu i pod biustem) również optycznie wyrównają proporcje sylwetki.

Suknie ślubne dla puszystych - WOW!

Sukienki na wesele XXL – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

Modowe triki dla pań plus size sprawiają, że sylwetka od razu wygląda lżej! Wybór sukienek w tym rozmiarze jest na szczęście coraz szerszy, dlatego nie musisz martwić się na zapas. Największy wybór bez wątpienia jest w sklepach internetowych (BonPrix, Allegro), jednak coraz więcej stacjonarnych butików, a nawet sieciówek, wprowadza działy z modą XXL.

Co ważne – nie znajdziesz tam szaroburych, prostych i ponurych, często także bezkształtnych sukienek, kojarzących się z babciną modą sprzed kilkudziesięciu lat.

Rozmiar XXL w żadnym stopniu nie wyklucza cię ze świata modnych, kolorowych, radosnych i seksownych modeli ubrań!

