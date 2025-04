Sukienka powinna podkreślać kobiece kształty, uwydatnić atuty i zatuszować mankamenty sylwetki. To bardzo łatwe, gdy możesz pochwalić się nienaganną sylwetką. Zaczyna być trochę trudniej, gdy twoja figura znacząco odbiega od ideałów promowanych w kolorowej prasie i telewizji. Zobacz, jaką sukienkę powinnaś wybrać, gdy masz trochę więcej ciałka!

1. Sukienka kopertowa

Najważniejszą zasadą, którą powinny kierować się panie w rozmiarach plus size to prostota. Ubrania nie powinny mieć dziwnych krojów, urozmaiceń i zdobień.

Świetnym wyborem jest kopertowa sukienka, która optycznie wysmuklą sylwetkę, a dekolt w kształcie litery „V” wydłuża oraz pięknie podkreśla biust i biodra. Dodatkowo wiązanie na wysokości talii optycznie ją wyszczupla.

2. Sukienka odcinana pod biustem

Inna nazwa dla tego modelu to sukienka dworska lub empire. Jest to bardzo uniwersalny fason, który możesz nosić na wiele okazji, ale jest jednocześnie elegancki i kobiecy. Sukienki odcinane pod biustem są zazwyczaj szyte z delikatnych i zwiewnych materiałów.

Sukienka empire znakomicie modeluje sylwetkę i tuszuje niedoskonałości. Pod swobodnie opadającymi warstwami materiału bez problemu można ukryć brak wcięcia w talii, dodatkowe centymetry w okolicy brzucha i szerokie uda. Dodatkowym plusem tego fasonu jest optyczne wydłużenie nóg, nawet u bardzo niskich kobiet.

3. Sukienka o trapezowym kroju

Ta nazwa mogła wprowadzić małe zamieszanie, ale to również sukienka w kształcie litery A lub dzwonka. Trapezowa sukienka zazwyczaj kończy się tuż nad kolanem, ma prosty krój, jest węższa w ramionach i rozszerza się delikatnie ku dołowi. Jeżeli nie lubisz pokazywać nóg, to możesz ją nosić jako tunikę do wąskich spodni.

Świetnie ukrywa niedoskonałości figury - maskuje zbyt szerokie biodra oraz wystający brzuch.

