Jaką sukienkę wybrać na ślub cywilny? Oczywiście są panny młode, które chcą mieć długą białą suknię ślubną do USC i nic w tym złego. Co jednak wybrać na ślub cywilny, kiedy nie mamy ochoty na oprawę jak w kościele? Mamy kilkadziesiąt pomysłów na sukienki na ślub cywilny i to w całkiem przystępnych cenach!

Czasami ślub cywilny bierze się właśnie po to, by uniknąć ostentacyjnej i dekoracyjnej formy ślubu. Dlatego sukienki na ślub cywilny najczęściej bywają nieco skromniejsze, w ulubionym stylu panny młodej, niekoniecznie zawsze w białym kolorze. Często sukienka na cywilną uroczystość jest także o wiele... wygodniejsza.

Zobaczcie nasze typy na sukienki na ślub cywilny. Dla panny młodej lub świadkowej i kilka modeli pasujących także na weselne przyjęcia. Dla młodziutkiej panny i "starszej" panny młodej!

