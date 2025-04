Witam! Mam problem,za tydzień idę na wesele i nie wiem jakie dodatki dodać do sukienki.Wygląda mniej więcej jak TA. Mam do tego złote szpilki palce odkryte pięta zakryta,do tego prostokątną kopertówkę w kolorze "carmel", jakby z plastiku otwieranie złote.Jestem jasną blondynka. Proszę o poradę co do tego można dodać? Chodzi mi o biżuterię. A może te złote buty nie pasują? Z góry dziękuję i czekam z niecierpliwością na odpowiedź. Pozdrawiam Monika

Reklama

Neutralny kolor plus intensywne akcenty

Sukienka, do której podesłała Pani link, jest w bardzo delikatnym i neutralnym kolorze. Można więc tu dobrać dodatki w rozmaitych kolorach. Jednak, aby całość komponowała się spójnie, warto zwrócić uwagę na wykończenie sukienki - mam na myśli jej pasek oraz zapięcie na plecach. Na zdjęciu widać, że klamra od paska jest w srebrnym kolorze, co sugeruje, że najlepiej pasowałaby biżuteria w podobnym odcieniu.

Złote szpilki to świetny pomysł!

Tak klasyczną w kroju sukienkę najlepiej ożywić bardziej charakterystycznymi dodatkami. Złote szpilki? Świetny pomysł! Jeśli zdecyduje się Pani na buty w kolorze złota i kopertówkę w odcieniu karmelu, koniecznie należałoby zmienić pasek przy sukience. Najlepiej, aby był w odcieniu zbliżonym do koloru torebki lub w identycznym kolorze (lub o ton jaśniejszy/ciemniejszy) jak sukienka. Odradzam jednolity złoty pasek - szpilki niech pozostaną tym najmocniejszym i stylowym akcentem!

Jakie kolczyki i pierścionek?

Skoro klamra kopertówki ma wykończenia w kolorze złota, takie też powinno być zapięcie paska oraz pozostała biżuteria. Z uwagi na to, że złote szpilki są bardzo ekstrawaganckim, a zarazem stylowym dodatkiem, biżuterię ograniczyłabym do kolczyków i pierścionka. Mój typ to delikatne, bardzo niewielkie kolczyki w odcieniu złota (np.kuleczki) oraz pierścionek koktajlowy, z dużym, ozdobnym kamieniem (oczywiście sztucznym!) – koniecznie w jakimś intensywnym kolorze (np.szmaragd, turkus, malina).

Reklama

Jeśli nie posiadasz tego typu biżuterii, pierścionek koktajlowy znajdziesz w większości sieciowych sklepów odzieżowych (np. H&M, Reserved, Orsay) lub w sklepach z biżuterią typu: Bijou Brigitte, Accessorize, Parfois, Glitter.

Masz problem z doborem odpowiednich fasonów ubrań do sylwetki? Nie wiesz jak rozpoznać swój typ figury? Chcesz znaleźć swój styl lub poznać tajniki pracy ludzi mody? Napisz do nas na adres e-mail: lifestyle@infornext.pl! Na Twoje pytanie odpowiedzą doświadczone stylistki i personal shopperki. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi na wybrane pytania.