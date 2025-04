Wesele kojarzy się z elegancją najwyższej klasy, a co za tym idzie – stylowymi i olśniewającymi kreacjami. Wybierając sukienkę z tej okazji, chcemy wyglądać jak najlepiej. Zanim jednak kupisz kreację, dowiedz się, w jakim stylu organizowane będzie wesele i dopasuj się do tego klimatu!

Reklama

Sukienka wizytowa na wesele – czy wypada ją założyć?

Jeśli w danym roku wybierasz się tylko na jedno czy dwa wesela, zakup nowych sukienek może okazać się nieopłacalny – szczególnie, jeśli w szafie masz ładne kreacje wizytowe.

Zastanawiasz się, czy na wesele wypada iść w ładnej, eleganckiej, ale jednak wizytowej sukience? Najbardziej znaną zasadą w dobieraniu kreacji weselnej jest ta, że absolutnie nie wybieramy bieli. To kolor zarezerwowany wyłącznie dla panny młodej.

Druga istotna kwestia to taka, że swój strój dobieramy do okoliczności. W przypadku wesela – do jego klimatu. Jeśli uroczystość będzie kameralna, w niewielkim lokalu lub na powietrzu, jak najbardziej możesz założyć skromniejszą sukienkę, w wersji mini lub midi.

Jeśli jednak uroczystość będzie miała iście królewski charakter i odbywać będzie się na przykład w pałacu, to okoliczności zobowiązują gości do bardziej odświętnego stroju. W takim przypadku o wiele bardziej będzie pasować długa suknia wieczorowa.

Wyjątkowe sukienki dla świadkowej i druhny- wow!

Sukienka wizytowa na wesele – jak dodać jej odświętności?

Jeśli więc w twojej szafie wisi elegancka sukienka wizytowa, na wesele możesz założyć ją bez obaw o popełnienie modowej gafy. Zestaw ją z eleganckimi szpilkami (lub butami na słupku, jeśli nie lubisz szpilek) i równie elegancką biżuterią. Ładnie zaczesane włosy, schludny makijaż i odświętny manicure sprawią, że w całości będziesz prezentować się jak prawdziwa gwiazda!

Reklama

Zobacz także:

13 propozycji długich sukienek dla świadkowej i druhny!

5 modnych i niezawodnych stylizacji na wesele!