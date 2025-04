Pogodynka Polsatu i współprowadząca "Must Be The Music" wybrała sukienkę projektu Bohoboco, a jak był ubrany jej narzeczony?

Warto też zerknąć na cywilny ślub Zuzy i Kamila z serialu "Na Wspólnej". Brzoskwiniowy kolor jest na topie!

Jak poradzili sobie z tym wyjątkowym dniem inni serialowi bohaterowie i ich styliści? Pamiętacie Magdalenę Różczkę w białym płaszczyku zimową porą?

Julia i Adam w serialu "Usta usta" /fot. TVN

Głośny ślub Małgosi i Piotra był z kolei bardzo tradycyjny, ale czy ta zimowa ślubna kreacja bohaterki " Na Wspólnej" powala?

Dziennikarka i prezenterka Agnieszka Popielewicz wybrała klasyczną suknię z gorsetową górą:

A sukienka młodej aktorki wychodzącej za gwiazdę serialu "Barwy szczęścia" to naszym zdaniem hit sezonu!

Ślubna moda ciążowa na przykładzie uczestniczki pierwszej edycji "Top Model":

Pamiętacie Martę Szulawiak - uczestniczkę pierwszej edycji "Top Model"? /fot. MWmedia

I wreszcie moda ślubna z górnej półki czyli styl świeżo upieczonej Księżnej Monaco i Księcia Alberta:

Czy Charlene będzie szczęśliwa z Albertem? fot. Prince of Monaco

A także najbardziej rockandrollowa i stylowa para światowego showbiznesu - Kate Moss i Jamie Hince:

Ślub Kate Moss z muzykiem Jamiem Hincem

Kate Moss i Jamie Hince wzięli ślub w stylu vintage na angielskiej wsi /fot. BANG Showbiz London

