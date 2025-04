Spowiedź przedślubna to jeden z elementów, który należy spełnić, by uzyskać ślub kościelny. Dla jednych to niezwykle ważne wydarzenie na drodze do małżeńskiego szczęścia, dla innych, powód do stresu, a nawet przymus. Podpowiadamy, kiedy należy przystąpić do spowiedzi przedślubnej oraz jakie formalne elementy muszą być wypełnione. Sprawdź też, jak odpowiednio przygotować się do spowiedzi dla nowożeńców.

Reklama

Najdziwniejsze historie z.... konfesjonału

Spowiedź przedślubna - po co?

Prawda jest taka, że bez spowiedzi przedślubnej nie macie co liczyć na ślub kościelny. Spowiedź ma bowiem was oczyścić, abyście mogli przystąpić do sakramentu ślubu. Kiedy przystąpić do spowiedzi i ile razy? Otóż spowiedzi dla nowożeńców powinno być co najmniej dwie. Pierwsza po wygłoszeniu pierwszych zapowiedzi. Druga najlepiej na dzień lub dwa przed ślubem, aby zachować "stan łaski uświęcającej", w której powinniście się znajdować, gdy będzie wam udzielany sakrament małżeństwa.

Pamiętaj, że spowiedź przedślubna musi być udokumentowana specjalnym podpisem w indeksie. Najlepiej przed rozpoczęciem spowiedzi poinformować księdza o tym, że jest to spowiedź dla nowożeńców.

Polskie "co łaska", czyli ile kosztuje ślub kościelny?

Formuła spowiedzi przedślubnej

Spowiedź przedślubna w zasadzie nie powinna różnić się od każdej innej. Ważne jest, aby:

dokonać rachunku sumienia,

czuć żal za grzechy

podczas spowiedzi wymienić wszystkie grzechy i nic nie zatajać (inaczej spowiedź jest nieważna)

(inaczej spowiedź jest nieważna) po otrzymany pokuty, należy ją zrealizować.

Formuła spowiedzi przedślubnej:

Ty: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Następnie przeżegnaj się:W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża, mówiąc: Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.

Ty: Amen. Jestem... (kawalerem, panną, ojcem, matką itp.).Ostatni raz spowiadałem się... Rozgrzeszenie otrzymałem... (albo: nie otrzymałem, Pokutę odprawiłem... (albo: nie odprawiłem).

Na ostatniej spowiedzi zapomniałem wyznać że...(jeśli zapomniałeś jakiś grzech ciężki)

Od ostatniej spowiedzi obraziłem Pana następującymi grzechami:... Więcej grzechów nie pamiętam, za wszystkie szczerze z miłości do Boga żałuję i postanawiam się z nich poprawić. Proszę Boga o przebaczenie, a Ciebie, ojcze, o naukę i zbawienną pokutę.

Ksiądz powinien cię pouczyć i rozgrzeszyć

Po otrzymaniu pokuty odpowiedź: Bóg zapłać

O tym nie możesz zapomnieć, organizując ślub kościelny

Warunki dobrej spowiedzi, czyli jak się spowiadać?

Warunki dobrej spowiedzi jasno określa nauka Kościoła. Należy wypełnić 5 warunków spowiedzi:

Rachunek sumienia Żal za grzechy Mocne postanowienie poprawy Spowiedź szczera Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Modlitwa przed spowiedzią

Jeśli przed spowiedzią czujesz wewnętrzną potrzebę odmówienia modlitwy, warto sięgnąć do tej, którą proponuje Kościół. Modlitwa ma pomóc w przypomnieniu sobie grzechów, ale i wywołać szczery żal.

Przyjdź Duchu Święty, Duchu światła i prawdy, który przenikasz tajemnice serca ludzkiego, przed którym nie ma nic ukrytego, przyjdź i oświeć mój rozum, abym przypomniał sobie grzechu i poznał ich złość. Przyjdź i skrusz moje serce, abym za te grzechy szczerze żałował, a wolę umocnił do powzięcia skutecznego postanowienia poprawy. Najświętsza Panno, Ucieczko grzeszników, święty Aniele Stróżu i wszyscy moi święci Patronowie, wyproście mi łaski potrzebne do poznania, czym obraziłem Najświętszego Boga i najlepszego mego Ojca.

Jak przygotować się do spowiedzi przedślubnej?

Aby odpowiednio przygotować się do spowiedzi przedślubnej, warto odpowiedzieć sobie na kilka pytań:

czy moje życie jest dobre?

jakie grzechy popełniłam?

czy jestem uczciwa?

czy wyrządziłam komuś krzywdę?

czy staram się żyć zgodnie z zasadami Dekalogu?

Po takim przygotowaniu i oczyszczeniu duchowym, jesteś gotowa do przyjęcia sakramentu małżeństwa!

Reklama

Zobacz także:

Najpiękniejsza biżuteria ślubna!

Dlaczego suknie ślubne są takie drogie? Od czego zależy cena?