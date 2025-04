Ślub to jeden z najważniejszych dni w życiu. Tym pięknym chwilom towarzyszy ogromna radość, łzy wzruszenia i emocje, których nie da się opisać słowami. Później przychodzi szara rzeczywistość i codzienność, w której często zapominamy o miłości i wzajemnym szacunku.

Niestety bardzo dużo par nie jest w stanie wygrać z kryzysem i podejmuje decyzję o rozwodzie.

Ma na to wpływ wiele czynników, ale naukowcy odkryli, że jednym z nich jest data ślubu. Brzmi nieprawdopodobnie, ale najnowsze badanie nie pozostawiają złudzeń.

Jaki jest najgorszy dzień na ślub?

Brzmi zaskakującą, ale najgorszym dniem na ślub są... walentynki. Naukowcy z Uniwersytetu w Melbourne przeprowadzili badania, które wyraźnie pokazują, że zakochani nie powinni planować ceremonii zaślubin na 14 lutego.

Zaręczyny w Walentynki - hit, czy kit?

Z danych statystycznych wynika, że ok. 11% małżeństw zawartych w dzień zakochanych rozpadało się przed upływem 5 lat, a 23% par rozwiodło się przed upływem 10 lat. Oczywiście te dane warto potraktować z przymrużeniem oka i nie nastawiać się negatywnie, ale warto o nich pamiętać :)

Kto najczęściej zawiera małżeństwo 14 lutego?

Ciekawostką jest, że osoby, które wybierały walentynki na datę ślubu, zazwyczaj były rozwodnikami lub miały dzieci. A wiele par spodziewało się dziecka.

Naukowcy mają na to pewne wytłumaczenie. Osoby pobierające się tego dnia starają się zaklinać rzeczywistość i myślą, że walentynki to wyjątkowy dzień, który sprawi, że ich miłość będzie wieczna. Autorzy badania mają podejrzenia, że tego dnia pobierają się osoby, które nie są do końca pewne swojej miłości.

