Wybór pierścionka zaręczynowego to nie lada wyzwanie. To przecież obok obrączki drugi pod względem ważności element biżuterii. Pewnie nie jeden mężczyzna ma dylemat, bo jaki pierścionek zaręczynowy kupić, by zadowolić gusta partnerki? Ile powinien kosztować i z jakiego złota powinien być wykonany? Podpowiadamy!

Reklama

Czekasz na zaręczyny, a on milczy? Podpowiadamy czego NIE robić!

Jaki pierścionek zaręczynowy kupić?

Prawda jest taka, że nie ma reguły. Liczy się przede wszystkim gust partnerki. Ważne, by pierścionek był dopasowany do rozmiaru palca ukochanej.

Z jakiego rodzaju złota powinien być wykonany pierścionek zaręczynowy?

Najczęściej wybieranym kruszcem jest żółte złoto o próbie 14 i 18 karatów. Rzadziej białe lub platyna. Dużą popularnością cieszą się też pierścionki ze złota łączonego (żółte i białe, a także pierścionki srebrne czy z różowego złota). W tym przypadku również najważniejszy powinien być gust partnerki.

Zobacz najdroższe pierścionki zaręczynowe gwiazd!

Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy?

Niektórzy twierdzą, że pierścionek zaręczynowy powinien kosztować 3-krotność pensji kandydata na męża. Ale to tylko "ludzkie gadanie". Naszym zdaniem powinien być elegancki i dopasowany do partnerki. Cena nie ma znaczenia!

Ile powinien kosztować pierścionek zaręczynowy?

Reklama

Zobacz zestawienie pierścionków za mniej niż 2 tysiące! Są piękne!