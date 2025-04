Osoby wybierające tę datę na swój ślub są prawdziwymi romantykami. I choć w tym roku na jego organizację jest już za późno, warto już teraz pomyśleć o ślubie walentynkowym w przyszłym roku! Można również przemycić część typowo walentynkowych ozdób i detali, nawet jeżeli Wasz ślub odbędzie się w zupełnie innym dniu.

Odpowiedni strój

W Walentynki klasyczny, nawet nieco staromodny strój jest jak najbardziej odpowiedni i zawsze na miejscu. Podkreśli on romantyczny charakter całego dnia. Wypada założyć wtedy klasyczną suknię i smoking. Wystarczy obejrzeć kilka starych filmów, na przykład „Funny face” (Zabawna buzia) z Audrey Hepburn, czy legendarne śluby, na przykład Grace Kelly i Jackie Kennedy.

Inny pomysł to biała suknia z czerwonymi akcentami. Wystarczy wpiąć we włosy czerwone róże, okryć ramiona krwistoczerwonym szalem… No i bukiet – koniecznie z czerwonych róż. Świadek i świadkowa będą przy tym świetnie wyglądać akcentując w swoim stroju palety kolorów czerwieni lub różu – ona, dobierając odpowiednią suknię, on krawat i butonierkę.

Miejsce przyjęcia

Z całą pewnością trzeba zarezerwować wcześniej odpowiednie miejsce na przyjęcie weselne. Śluby w Walentynki stają się u nas coraz bardziej popularne. Przed podpisaniem umowy dowiedzcie się czy będzie możliwość wykorzystania dużej ilości płonących świec, które świetnie podkreślą wieczorem nastrój tego dnia. Warto poszukać miejsca z oranżerią, taką, która już w lutym pozwoli poczuć powiew wiosny i cieszyć oczy kwitnącymi wkoło roślinami.

Dekoracja powinna się opierać na miękkim świetle, lekkich jak mgiełka materiałach, świecach i aromatycznych kwiatach.

Ceremonia zaślubin

Ciekawym pomysłem jest poproszenie obecnych na ceremonii par będących już po ślubie, o to aby we wskazanym przez księdza lub urzędnika momencie wstały i po raz kolejny wyznały sobie miłość.

Muzyka

Kwartet smyczkowy lub śpiewak operowy pomogą w stworzeniu odpowiedniego nastroju. To propozycja do rozważenia podczas ceremonii lub na początku przyjęcia. Później nieodzownym elementem wieczoru powinien stać się DJ z listą piosenek pełną miłosnych „kawałków”.

Kwiaty

Kwiaty z definicji są romantyczne, zatem w takim dniu nie może ich zabraknąć!

Róże są klasykami jednak w lutym są bardzo drogie. Warto zatem pomyśleć o innych kwiatach w

Menu

Najodpowiedniejsze będzie menu, w którym najpopularniejsze dania będą się przeplatały z wyśmienitymi afrodyzjakami. Goście będą zachwyceni mogąc skosztować ostryg, szparagów, migdałów, czy truskawek i bananów w polewie czekoladowej.

Zaproszenia

Odpowiedni walentynkowy nastój można wprowadzić już podczas rozsyłania zaproszeń, dobierając odpowiedni tekst, na przykład: „Pragniemy uczcić naszą miłość w dniu Świętego Walentego – patrona miłości i zakochanych. Zapraszamy zatem na nasz ślub, który odbędzie się 14 lutego…….”

Prezenty dla gości

Podaruj gościom małe pudełeczka w kształcie serca pełne cukierków z dołączoną karteczką “Dziękujemy, że jesteś naszą Walentynką. Marta i Piotr”.

Zabawne akcenty

Zamiast tradycyjnych numerów, stoły można rozróżnić poprzez nadanie im imion sławnych, romantycznych par. Mogą być zabawne lub poważne, takie jak np.: Fred i Wilma Flinstone, Antoniusz i Kleopatra, Katherine Hepburn i Spencer Tracy, Romeo i Julia, Tristan i Izolda, Zosia i Tadeusz.

Podsumowując – większości par zależy na tym aby ich ślub i przyjęcie weselne było wyjątkowe, niepowtarzalne, inne niż wszystkie, na których do tej pory byli i jakie widzieli. Walentynki jako święto miłości aż proszą się o to, aby je wykorzystać ślubując sobie miłość na dobre i na złe.

Korzystając z okazji wszystkim zakochanym życzymy w tym dniu dużo szczęścia!