Wiele kobiet uwielbia retro styl i często wykorzystuje go w swoich codziennych stylizacjach. Niektóre miłośniczki decydują się nawet na ślub, w którym motywem przewodnim jest właśnie styl retro. Oprócz dekoracji, pięknych akcesoriów i muzyki, warto jest dokładniej zadbać o kilka szczegółów w wyglądzie panny młodej, aby jeszcze bardziej podkreślić wybór tego stylu.

Suknia ślubna w stylu vintage

Przejrzyj fotografie ślubne swoich babć. Twoja suknia powinna wyglądać mniej więcej tak samo. Prosty model, najlepiej empire z dodatkami falbanek oraz dużej ilości koronki. Kreacja powinna być skromna, pięknie zdobiona, elegancka i dziewczęca.

Ślubne buty w stylu vintage



To na pewno nie szpilki na wysokim obcasie. Zapomnij też o różowych, niebieskich, czy zielonych kolorach. Buty panny młodej, która decyduje się na ślub w stylu vintage, będą klasyczne. Koniecznie białe lub beżowe satynowe czółenka. A może spodobają Ci się czółenka damskie skórzane?

Fryzura ślubna w stylu vintage



Żadne wystawne fryzury z przesadną ilością lakieru do włosów. Jeśli zdecydujesz się na delikatny kok, to trafisz w dziesiątkę. Do tego piękne spinki przypominające kwiaty, woalka zamiast welonu lub perły zdobiące upięcie z boku głowy.

Makijaż ślubny w stylu vintage



Czerwona szminka i mocna kreska na górnej powiece to must-have, o którym nie może zapomnieć żadna panna młoda. Jeśli nie lubisz przesadzać z makijażem, postaw na wersję bardzo naturalną, ale ocieploną różem i rozświetlaczem.

Biżuteria ślubna w stylu vintage



Niektórzy twierdzą, że do sukni bogato zdobionej w koronkę nie należy dobierać żadnej biżuterii. Nie jest to do końca prawda, chociaż wybór biżuterii zależy od gustu. Pannie młodej w stylu vintage proponuję jednak piękne korale, które można zawiesić na szyi, wpiąć w kok albo dołączyć do ślubnego bukietu.